Na dobre i na złe, odcinek 937: Molenda nie zobaczy już swojej córeczki! Wściekła Dominika zabroni mu spotkań z dzieckiem?

"Na dobre i na złe" odcinek 937 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 937 odcinku "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw, jak głęboko Dominikę zraniło odkrycie, że Marcin zataił przed nią istnienie swojego syna Damiana (Borys Otawa). Prawda, którą Dominika pozna, będzie dla niej nie do przyjęcia. Jak podaje światseriali.interia.pl nie tylko oskarży Marcina o brak szczerości, ale również o to, jak potraktował własnego syna - wyparł się go bez skrupułów. Dla Dominiki będzie to jasny sygnał, że Molenda nie zmienił się ani trochę, a jego obietnice o byciu lepszym człowiekiem pozostaną jedynie pustymi słowami.

Dominika zabroni Molendzie kontaktów z córką w 937 odcinku "Na dobre i na złe"

Marcin w 937 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie w stanie pogodzić się z utratą kontaktu z Emilką. Jego samotność i tęsknota za córeczką doprowadzą go na skraj wytrzymałości. Mimo chłodnego podejścia Dominiki, Molenda zdecyduje się zawalczyć o swoje prawa do widzenia dziecka. W jednym z dramatycznych momentów anestezjolog wyzna Dominice, jak bardzo brakuje mu Emilki. Jednak odpowiedź, którą usłyszy, nie będzie dla niego pocieszeniem.

- Chciałbym zobaczyć się jutro z Emilką. - Jasne. Jutro ustalimy na spokojnie, kiedy i jak. - "Na spokojnie"? To mnie dobija, wracam do pustego domu i z pustego domu wychodzę. Tęsknię za Emilką! - Zastanów się, do czego doprowadziłeś. - To kiedy możemy porozmawiać? - Straciłam do ciebie zaufanie, potrzebuję czasu.

Molenda odzyska córkę i zaufanie Dominiki w 937 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy Marcin w 937 odcinku "Na dobre i na złe" znajdzie sposób, by odzyskać zaufanie Dominiki i możliwość spotykania się z Emilką? Jego rozpaczliwe próby rozmowy z Dominiką będą kończyły się fiaskiem, ponieważ kobieta wyraźnie da mu czas na przemyślenie swojego zachowania. Molenda zrozumie, że bez szczerości i zmiany swojego podejścia nie ma szans na odzyskanie rodziny.

Jednak, czy Dominika na pewno nie przesadza? W 937 odcinku "Na dobre i na złe" widzowie będą mogli zobaczyć, jak wiele emocji kryje się za tą relacją. Czy istnieje choć cień szansy, że Dominika da Marcinowi kolejną szansę? Przekonamy się wkrótce!