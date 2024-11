Na dobre i na złe, odcinek 935: Kłamstwo Marcina wyjdzie na jaw! Nie tylko Dominika dowie się, że Damian jest synem Molendy - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 935 - środa, 27.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 935 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdoła dłużej oszukiwać Dominiki w sprawie Damiana, 16-letniego syna dawnej dziewczyny Danusi, którego wychował dawny przyjaciel Molendy, narkoman Słoma. Przypadek sprawi, że miesiąc po rozmowie Marcina z Damianem, gdy okłamał go, że nie jest jego ojcem, Dominika znajdzie wynik testu DNA. Nie będzie już miała żadnych wątpliwości dlaczego w ostatnim czasie Molenda tak nerwowo reagował na każde spotkanie z "synem" Słomy.

Damian porwie córkę Marcina i Dominiki w 935 odcinku "Na dobre i na złe"?

Ukochana Marcina w 935 odcinku "Na dobre i na złe" zmusi go, by powiedział Damianowi całą prawdę. Zanim jednak Molenda odbędzie poważną rozmowę z synem, on i Dominika będą drżeli ze strachu o swoją córkę Emilkę (Marika Zielińska)! Dostaną wstrząsającą wiadomość z przedszkola, że Emilka zaginęła podczas spaceru do parku.

Początkowo w 935 odcinku "Na dobre i na złe" przerażeni Dominika i Marcin nie powiążą zniknięcia Emilki z Damianem. Do akcji poszukiwawczej wkroczy policja! Niespodziewanie to właśnie Damian przyprowadzi córkę Molendy do domu. Czy przyzna się, że porwał Emilkę? To co Marcin od niego usłyszy, zmrozi mu krew w żyłach!

Marcin w 935 odcinku "Na dobre i na złe" powie Damianowi, że jest jego ojcem!

Na wieść o kłamstwie Marcina w 935 odcinku "Na dobre i na złe" Damian zareaguje gniewem. Ich rozmowę szybko przybierze bardzo nerwową wymianę zdań, do głosu znów dojdzie żal 16-latka, że Molenda nie chciał go jako swojego dziecka.

