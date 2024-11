Na dobre i na złe, odcinek 935: Dominika i Marcin stracą dziecko! Zdesperowany Damian porwie Emilkę? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 935 - środa, 27.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 935 odcinku "Na dobre i na złe" Słoma ponownie zjawi się u Molendy, aby osobiście podziękować mu za to, że okłamał Damiana w sprawie ojcostwa i nie powiedział mu, że to właśnie on jest jego biologicznym ojcem. I choć chłopak ogromnie to przeżyje, gdyż będzie niemal pewny, że jest synem Marcina, to Słoma nic sobie z tego nie zrobi, gdyż najważniejsze będzie dla niego to, aby go nie stracić. Szczególnie, że Molenda będzie już wiódł szczęśliwe życie z Dominiką i Emilką, a on poza Damianem nie będzie miał nikogo i nie będzie chciał, aby Marcin mu go odebrał. I tak oczywiście będzie, bo choć ukochany Dominiki odbierze wyniki testu na ojcostwo, które potwierdzą, że jest on jego synem, to jednak Molenda zaprzeczy. Ale Kwietniewska w 935 odcinku "Na dobre i na złe" przypadkiem i tak dowie się prawdy!

Dominika odkryje, że Damian jest synem Molendy w 935 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 935 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika znajdzie w rzeczach Marcina wyniki badań DNA, które potwierdzą, że to on jest synem Damiana! Wówczas Kwietniewska dozna szoku, ale jednocześnie stanie się dla niej jasne, dlaczego ukochany tak dziwnie zachowywał się względem chłopaka i najpierw chciał się go pozbyć z ich życia, ale finalnie zmienił zdanie i poprosił ją, aby jednak się nim zaopiekowała i nie rezygnowała z ich wspólnej terapii. I wtedy zrozumie także postawę Damiana, choć nie będzie świadoma tego, iż Marcin okłamał go w sprawie swojego ojcostwa. Ale w 935 odcinku "Na dobre i na złe" to już stanie się dla niej jasne, gdyż spotka ją kolejny szok!

Przerażające zniknięcie Emilki w 935 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 935 odcinku "Na dobre i na złe" przedszkolanka zaalarmuje Dominikę o zniknięciu Emilki! Kobieta wyjaśni matce dziewczynki, iż zagubiła się ona w trakcie spaceru z grupą przedszkolaków, czym mocno zaniepokoi Kwietniewską. Tym bardziej, iż zacznie podejrzewać, że mogła być to sprawka nieobliczalnego Damiana, który przecież już wcześniej zabrał jej zabawkę, a teraz mógł posilić się na samą dziewczynkę, gdyż nie mógł znieść szczęścia Marcina. Czy w 935 odcinku "Na dobre i na złe" to faktycznie syn Molendy będzie odpowiedzialny za zniknięcie Emilki? Co stanie się z córką Dominiki i Marcina? Czy uda się ją odnaleźć? Przekonamy się już niebawem!