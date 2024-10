Na dobre i na złe, odcinek 928: Marcin brutalnie pobije Damiana? Molenda całkowicie straci nad sobą panowanie - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe odcinek 928: Damian postawi Molendzie ultimatum po pobiciu! Czy w końcu wyjdzie na jaw, że to jego syn? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 9.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian wciąż będzie prześladował Marcina i jego rodzinę. Po tym, jak w poprzednich odcinkach próbował zastraszyć Dominikę (Paulina Gałązka) teraz jego celem stanie się sam Molendą. Chłopak nie odpuści, a jego obsesja na punkcie udowodnienia, że to właśnie Marcin jest jego ojcem, będzie tylko narastać.

Kiedy Damian po raz kolejny zjawi się u Marcina i Dominiki, sprawy wymkną się spod kontroli. W 928 odcinku "Na dobre i na złe" anestezjolog straci nad sobą panowanie i zaatakuje Damiana, co skończy się tragicznie...

Molenda pobije Damiana do nieprzytomności!

Molenda, choć zawsze starał się być opanowany, tym razem nie będzie w stanie utrzymać emocji na wodzy. Po kolejnym spotkaniu z Damianem, który wyraźnie szuka konfrontacji, Marcin zada ciosy, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Damian trafi do szpitala w ciężkim stanie, a cała sytuacja stanie się poważnym problemem dla Marcina. W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Molenda będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego wybuchu. Czy Damian wyjdzie z tego cało? A może Marcin nieświadomie doprowadzi go do nieodwracalnych obrażeń?

Doktor Fisher zajmie się Damianem! Jak potoczy się dalsza akcja?

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian, po brutalnym ataku Molendy, trafi pod opiekę doktor Fisher (Katarzyna Skrzynecka). Czy to ona uratuje życie Damiana, czy może młody chłopak zapłaci najwyższą cenę za swoje działania? Jedno jest pewne - Molenda będzie musiał stawić czoła nie tylko prawu, ale i swoim własnym demonom, które doprowadziły do tej dramatycznej sytuacji.