Na dobre i na złe, odcinek 932: Mario w przebraniu w szpitalu w Leśnej Górze! Tretter od razu go rozpozna - ZDJĘCIA

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Mario (Marcin Korcz) nie będzie mógł dłużej czekać na dezycję Blanki (Pola Gonciarz) odnośnie ich wyjazdu do Hiszpanii, dlatego postanowi zjawić się w szpitalu w Leśnej Górze, by z nią porozmawiać. Milewski zaryzykuje wszystko i bez większego namysłu, wybierze się do placówki medycznej, nie zważając na to, że personel może go rozpoznać. Gdy Tretter (Piotr Garlicki) będzie świadkiem rozmowy Blanki z Mario i zobaczy oddalającą się sylwetkę mężczyzny, wszystko zaczynie składać mu się w jedną całość. Czy Stefan w 932 odcinku "Na dobre i na złe" zrozumie, że Mario żyje a jego śmierć była sfingowana? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tego momentu!