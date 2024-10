Na dobre i na złe, odcinek 933: Koniec Blanki w Leśnej Górze?! Wyjedzie z Mario i zaczną nowe życie w Hiszpanii?

Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on zajmie miejsce chorego Trettera? – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” Mario zacznie coraz bardziej naciskać na Blankę, aby określiła się w sprawie ich przyszłości. Tym bardziej, że będzie gonił go czas, gdyż będzie to już ostatni dzień na to, aby mógł załatwić żonie fałszywe dokumenty tak samo jak i sobie tuż po tym jak zostanie świadkiem koronnym i wciąż będzie musiał się ukrywać. Dlatego pod zmienioną tożsamością postanowi wyjechać z Polski i zacząć nowe życie z Blanką u boku w słonecznej Hiszpanii! I to nie bez powodu, gdyż przecież właśnie tam będzie mieszkać jej matka Wiki (Katarzyna Dąbrowska), a ona bez problemu będzie mogła znaleźć pracę w jednym z tamtejszych szpitali. Tym bardziej, że doskonale będzie znała język. Ale dla Blanki w 933 odcinku „Na dobre i na złe” to wcale nie będzie takie proste, gdyż będzie równoznaczne z porzuceniem dotychczasowego życia w Polsce i pracy w szpitalu w Leśnej Górze!

Blanka będzie rozdarta w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” Milewski skontaktuje się z żoną, aby dowiedzieć się, co postanowiła w sprawie ich wspólnej ucieczki do Hiszpanii. Ale jej odpowiedź, a właściwie jej brak wcale go nie usatysfakcjonuje, gdyż zacznie mieć coraz więcej wątpliwości.

- Niestety, wciąż mogę ci powiedzieć "dzień dobry" tylko przez telefon - zacznie Mario.

- Mario... - rozweseli się Blanka.

- Gdzie cię zastałem? Śpisz jeszcze? - zapyta Milewski.

- Oddałam rzeczy do pralni, zaraz wsiadam w samochód i jadę do szpitala – przyzna Milewska, po czym jej mąż od razu przejdzie do rzeczy - Dziś muszę dać ostateczną odpowiedź, żebyśmy zdążyli wyrobić ci dokumenty.

- Mario, wiesz, że cię kocham... Wiesz, prawda? – zacznie lekarka, chcąc uniknąć odpowiedzi, której w 933 odcinku „Na dobre i na złe” jeszcze wciąż nie będzie pewna.

- Wiem. Ale chyba nie chcesz powiedzieć "ale"? – zmartwi się gangster.

Wypadek Milewskiej wpłynie na jej decyzję w sprawie wyjazdu w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

W tym momencie w 933 odcinku „Na dobre i na złe” Blanka podejdzie do przejścia dla pieszych, ale zupełnie nie zwróci uwagi na światło. Tym bardziej, że Mario zacznie snuć wizje na temat ich przyszłości, wciąż próbując przekonać ją do wspólnej ucieczki do Hiszpanii. I to rozkojarzy Milewską tak bardzo, że wtargnie na jezdnię na czerwonym świetle! Ale na szczęście, nieznajomy rowerzysta w ostatniej chwili chwyci ją za kaptur i odciągnie, dzięki czemu nie dojdzie do tragedii.

- Nowy ja i nowa ty zaczniemy nowe życie w Hiszpanii. Nie cieszysz się? To może być naprawdę ekscytujące - Mario nie odpuści.

- Uważaj! – krzyknie mężczyzna.

W tej chwili w 933 odcinku „Na dobre i na złe” Milewska się cofnie, a tuż przed jej nosem z ogromną prędkością przejdzie ciężarówka, z którą lekarka nie miałaby żadnych szans. Oczywiście, telefonicznym świadkiem wszystkiego stanie się Mario, który mocno zaniepokoi się o swoją żonę, ale na szczęście nic jej się nie stanie. A wszystko dzięki rowerzyście, Aleksowi Zagajewskiemu (Paweł Małaszyński), którego nieco później Blanka rozpozna w wybitnym pediatrze, sprowadzonym do Leśnej Góry! I wówczas już będzie wiedzieć, co powinna zrobić!

- Co się stało? Blanka, co się stało? Blanka, odezwij się! – spanikuje Milewski.

- Jestem… Ktoś mi właśnie uratował życie – wyjaśni oszołomiona żona.

- Nic ci nie jest? – zaniepokoi się Mario.

- Nie wiem - odpowie Blanka, patrząc za odjeżdżającym rowerzystą, któremu jeszcze zdąży podziękować.

- Blanka, czy wszystko w porządku? Odpowiedz! – poprosi przerażony gangster.

- Tak, jestem, jestem... – zapewni go ukochana.

- Dasz mi znać, co postanowiłaś? – zapyta Milewski, a gdy Blanka potwierdzi, to obieca, że skontaktuje się z nią później - Zadzwonię wieczorem.