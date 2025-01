Powrót odmienionej Basi do M jak miłość! Przybrana córka Pawła nie zjawi się bez powodu - ZDJĘCIA

Basia wróci do Zduńskich w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

To już pewne, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wróci Basia! Odmieniona Gabriela Raczyńska pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie fotką z planu, dzięki czemu już wiadomo, że w następnych odcinkach dołączy do Franki i Pawła! Przypomnijmy, że przybrana córka Zduńskich wyjechała wraz ze swoim chłopakiem Jaśkiem (Stanisław Dusza) do Anglii, gdzie opiekę nad nimi przyjęła biologiczna matka dziewczyny, Ala (Olga Frycz). A stało się tak nie bez powodu, gdyż aktorka dostała się na studia do Massachusetts w USA, przez co na pewien czas musiała zrezygnować z gry w serialu! Ale pewnym jest, że w nowych odcinkach "M jak miłość" wróci! I także nie bez przyczyny!

- Back at in again 🥰 - napisała pod zdjęciem Raczyńska, oznaczając oczywiście "M jak miłość".

Dlaczego przybrana córka Pawła zjawi się w Polsce w nowych odcinkach "M jak miłość"?

W nowych odcinkach "M jak miłość" rodzina Zduńskich znów będzie w komplecie, gdyż będzie zbliżał się termin porodu Franki! Przypomnijmy, że pod nieobecność Basi sporo zadziało się w wątku jej rodziców, którzy nieźle zaszaleli na góralskim weselu stryja Jędrzeja (Piotr Majerczyk) z Haneczką (Elżbieta Firek), o czym ich przyszywana córka nie miała jednak pojęcia! Tak samo jak o tym, że w jego efekcie Franka w końcu zajdzie w upragnioną ciążę, choć bezpłodny Paweł będzie miał wątpliwości, czy to, aby na pewno on, a nie Piotrek (Marcin Mroczek) jest ojcem dziecka. Do tego stopnia, że skonsultuje się nawet z lekarką (Joanna Pałucka), a także będzie myślał o wykonaniu testów na ojcostwo. Ale w kolejnych odcinkach "M jak miłość" już wszystko stanie się jasne, a małżonkowie i ich przybrana córka będzie już odliczać godziny do powiększenia ich rodziny!

- Zaczyna się 😀 - napisał Rafał Mroczek pod wspólnym zdjęciem Franki i Pawła ze szpitala, które dodał na swojej relacji na Instagramie.

Czy Zduńska wróci już na stałe do "M jak miłość"?

Póki co nie wiadomo, czy Basia wróci do "M jak miłość" tylko na chwilę na czas porodu Franki, czy zostanie w obsadzie na dłużej. Jednak wszystko wskazuje na to, że Zduńska za długo nie zabawi w serialu, gdyż aktorka będzie musiała przecież z powrotem wracać na studia do USA. A zatem najpewniej pojawi się w "M jak miłość" tylko na moment, choć wybierze ku temu najlepszy czas, bo powita na świecie swoje kolejne rodzeństwo! Czy tym razem Basia będzie mieć kolejnego braciszka? A może teraz zyska siostrzyczkę? Tego dowiemy się już niebawem!