Nowa Ula w M jak miłość. Iga Krefft już nie wróci do serialu, ale zastąpi ją inna aktorka? - ZDJĘCIA

Co się stało z Ulą z "M jak miłość"? Gdzie jest i czy wróci do Mostowiaków?

Ula z "M jak miłość", w którą przez 16 lat wcielał się Iga Krefft pożegnała się z rodziną Mostowiaków w marcu zeszłego roku. Wówczas porzuciła męża Bartka (Arkadiusz Smoleński), wróciła do Australii, gdzie wpadła w szpony niebezpiecznej sekty i pod wpływem nowych przyjaciół wprowadziła rewolucję w swoim życiu. Ula przeszła duchową przemianę i została instruktorką jogi.

Niedługo potem w "M jak miłość" do Barbary (Teresy Lipowska) dotarły złe wieści o Uli, która odebrała Bartkowi ich adoptowaną córkę Kalinkę (Oliwia Kępka), wyjechała gdzieś na pustynię i kompletnie odcięła się od rodziny. Rozwód Uli i Bartka, który w marcu 2024 roku nie tylko przypieczętował rozpad małżeństwa Lisieckich, ale także wykazał, że Ula jest kompletnie opętana przez podejrzanych ludzi z Australii. Pogrążyła Bartka w sądzie, by uzyskać wyłączne prawo do opieki nad Kalinką. Skrzywdziła nie tylko byłego męża, ale i całą rodzinę!

Dopiero interwencja Barbary w 1792 odcinku "M jak miłość" sprawiła, że Ula się opamiętała. Seniorka rodu Mostowiaków ostrzegła wnuczkę,że jeśli nie naprawi tego, co zrobiła Bartkowi nigdy jej tego nie wybaczy! Chociaż Ula nie oddała Bartkowi córki, zgodziła się, by widywał ją w wakacje i podejmował decyzję odnośnie jej przyszłości. Zastrzegła jednak, że nie wróci do Grabiny do Mostowiaków, zostanie w Australii na stałe.

Kto zagra Ulę w "M jak miłość"? Która aktorka zastąpię Igę Krefft?

Iga Krefft odeszła z "M jak miłość" w 2023 roku, po 16-stu latach spędzonych na planie w roli Uli i nie ma szans na to, by wróciła do obsady. W ostatnim głośnym wywiadzie w podcaście "Studio 96.0" ujawniła, że raz na zawsze odcięła się od serialu, który przyniósł jej ogromną popularność. Teraz jako Ofelia rozwija swoją karierę muzyczną.

- Ja chyba to wyparłam jakoś. To jest jakiś taki martwy, szary punkt mojego życia. Chyba po prostu to zostawiłam. Nie mam do tego żadnego stosunku. Tam nie było miejsca, żeby dawać coś więcej z siebie. Moje próby zrobienia czegoś jakoś ekstra, inaczej, wniesienia innej wartości kończyły się zawsze tak samo. Chyba to jakoś grubą kreską oddzieliłam - powiedziała Krefft o "M jak miłość".

Iga Krefft o nowej aktorce w roli Uli w "M jak miłość"

Wywiad serialowej Uli z "M jak miłość" dał jednak nadzieję na to, że ta bohaterka wróci jeszcze kiedyś, ale zagra ją już inna aktorka. Dopóki Ula żyje są spore szanse, że zyska nową twarz. Tak jak to było z Natalką, która po odejściu Marcjanny Lelek z obsady "M jak miłość" też wyjechała do Australii, ale wróciła już do Grabiny. Rolę Natalki od prawie roku gra Dominika Suchecka.

- Moją postać wysłali do Australii. Choć może już jakaś inna aktorka przyszłą na tę rolę. Wiem, że moją serialową siostrę, teraz jakaś inna aktorka już gra - wyjaśniła Iga Krefft.