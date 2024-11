M jak miłość. Ucieczka Doroty od Bartka po ślubie szansą dla Natalki! Teraz go będzie miała tylko dla siebie

M jak miłość, odcinek 1828: Piotrek przyzna się Pawłowi, co zrobił z Franką? Po zdradzie dopadną go wyrzuty sumienia - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Rozstanie Doroty i Bartka po ślubie w 1831 odcinku "M jak miłość". Już nigdy nie będą razem!

Dorota i Bartek wezmą ślub w 1831 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2), ale ich szczęście nie potrwa długo! Zaraz po skromnej ceremonii w urzędzie w Gródku para młoda wróci do domu Kaweckiej w Grabinie. Ze względu na chorobę Doroty nie urządzą żadnego przyjęcia, a tym bardziej wesela dla przyjaciół. Spędzą razem romantyczny wieczór, wzniosą toast, który Dorota wykorzysta, by dosypać Bartkowi lek nasenny do kieliszka. Zatańczą razem jeszcze pierwszy taniec i będą ich ostatnie wspólne chwile.

Kiedy w 1831 odcinku "M jak miłość" Bartek mocno zaśnie, Dorota odejdzie od ukochanego! Ucieknie z Grabiny ze swoim byłym mężem, Tomaszem (Ziemowit Wasielewski). Wyjedzie z Kaweckim za granicę. Przyjaciele pomogą jej wszystko zorganizować. Na pożegnanie zostawi Bartkowi list, w którym wyjaśni dlaczego nie mogą być razem.

"Nie chcę, żebyś patrzył, jak odchodzę, żebyś cierpiał... Nie zniosłabym tego... Nie szukaj mnie, proszę, uszanuj moją decyzję. Zapamiętaj mnie taką, jaką mnie dzisiaj widziałeś - najszczęśliwszą na świecie" - napisze Dorota.

Co zrobi Bartek po ucieczce Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość"?

Co zrobi Bartek, gdy w 1831 odcinku "M jak miłość" odkryje ucieczkę Doroty? Będzie jej szukał, czy spełni jej ostatnią wolę? A jeśli tak i zostanie sam, to nie trudno się domyślić, kto go pocieszy. W najgorszym chwilach jego życia zawsze była przy nim Natalka, była szwagierka, siostra Uli (Iga Krefft). Tak też będzie tym razem.

Już w 1831 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Natalka wciąż jest zakochana w Bartku, źle zniesie jego ślub z Dorotą, a Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), z którym pójdzie na randkę zda sobie sprawę, że nie ma u Natalii żadnych szans.

Ale czy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Natalka znów zbliży się do Bartka, świadoma tego, że jest mężem Doroty, że tylko ją kocha? Nieodwzajemniona miłość może wygrać z rozsądkiem...

Ostre komentarze o odejściu Doroty od Bartka w "M jak miłość"

Fani "M jak miłość" już prześcigają się w domysłach, do czego doprowadzi rozstanie Doroty i Bartka po ślubie. Nie zostawiają suchej nitki na scenarzystach, którzy rozdzielają kolejną parę, a Bartka znów skazują na cierpienie. Najpierw porzuciła go Ula, teraz Dorota.

Pod postami na FB SuperSeriale.se.pl pojawiło się mnóstwo komentarzy krytykujących dalsze losy Bartka, Doroty i Natalki. Wielu jest zdania, że Lisiecki nie zasłużył na taki los, że twórcy "M jak miłość" za bardzo się nad nim znęcają.

