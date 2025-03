M jak miłość, odcinek 1863: Święcicki wymknie się policji! Sprytnie oszuka Natalię i Rafała i uniknie kary za brutalny atak na Magdę!

M jak miłość, odcinek 1861: Zakochana Judyta w końcu wyzna miłość! Zszokowana Marysia aż nie będzie mogła w to uwierzyć

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

​W 1862 odcinku "M jak miłość" Święcicki, oszalały z nienawiści, zdecyduje się na brutalny atak na Magdę w jej własnym domu w siedlisku. Zamaskowany i uzbrojony w łom, wtargnie przez otwarte drzwi tarasu, gotów pozbawić ją życia. Na szczęście, w ostatniej chwili na miejscu pojawi się Julia (Marta Chodorowska), która odważnie stanie w obronie Budzyńskiej. Dojdzie do szamotaniny, podczas której Julia zrani napastnika, zmuszając go do ucieczki.

Święcicki oszuka policję w 1863 odcinku "M jak miłość"!

W 1863 odcinku "M jak miłość" Święcicki trafi w ręce policji, ale to nie oznacza, że sprawiedliwość zatriumfuje. Natalia i Rafał będą mieli nadzieję, że tym razem złapią go na gorącym uczynku i wreszcie wsadzą za kraty. Jednak ich przeciwnik to prawdziwy mistrz kłamstwa i manipulacji! Podczas przesłuchania Święcicki zaprezentuje perfekcyjne alibi, które skutecznie zmyli policjantów...

Jego pewność siebie, charyzma i zdolność przekonywania sprawią, że Natalia zacznie wątpić w jego winę? Czy Rafał zachowa czujność i dostrzeże, że Święcicki bezczelnie nimi manipuluje? W 1863 odcinku "M jak miłość" policjanci staną przed trudnym dylematem i nie będą mieli wystarczających dowody, by go zatrzymać.

Marcin zdobędzie dowody na Święcickiego w 1863 odcinku "M jak miłość"?

Zdesperowany Andrzej (Krystian Wieczorek) nie będzie mógł patrzeć na cierpienie żony i postanowi działać. Poprosi o pomoc Marcina (Mikołaj Roznerski), licząc na jego doświadczenie i determinację. Chodakowski rozpocznie własne śledztwo, mając na celu zebranie niepodważalnych dowodów przeciwko Święcickiemu. Będzie analizował każdy szczegół, przesłuchiwał świadków i sprawdzał alibi podejrzanego. Czy jego zaangażowanie doprowadzi do aresztowania oprawcy Magdy? W 1863 odcinku "M jak miłość" przekonamy się, czy Marcin zdoła przechytrzyć przebiegłego sąsiada.​