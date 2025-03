M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1861: Marysia powie Judycie o zdradzie Artura! Uda, że nic się nie stało

W 1861 odcinku „M jak miłość” Judyta (Paulina Chruściel) zacznie coraz bardziej zazdrościć Marysi (Małgorzata Pieńkowska) wspaniałej rodziny i kochanego męża, który wcale nie będzie takim ideałem jak jej się wydawało! A wszystko przez to, że Kosowska dowie się o zdradzie Artura (Robert Moskwa), którą nie dość, że Rogowska mu wybaczy, to jeszcze zapomni, czym już w ogóle zszokuje psychoterapeutkę! Ale mimo tego w 1861 odcinku „M jak miłość” uzna, że to i tak jest lepsze od straszliwej samotności, na którą sama będzie cierpieć! Koniecznie poznaj szczegóły!