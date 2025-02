M jak miłość, odcinek 1854: Bezwstydne zachowanie Judyty u Rogowskich. Zakochała się w Arturze i będzie go uwodzić przy Marysi

M jak miłość, odcinek 1852: Marysia zrobi Pawłowi nalot na mieszkanie. Nie pozwoli synowi jechać do Franki

"M jak miłość" odcinek 1854 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Fascynacja Judyty mężem Marysi w 1854 odcinku "M jak miłość" stanie się tak widoczna, że nawet Artur nie zdoła już przekonać ukochanej, że dużo młodsza, samotna psychoterapeutka traktuje go wyłącznie jak szefa z przychodni. Już od jakiegoś czasu czujna Marysia zauważyła niepokojące symptomy, że Judyta w relacjach z Arturem nie zachowuje się jak jego podwładna. Chociaż zaprzyjaźniła się z Marysią, udowodniła też, że bardziej zależy jej na bliższych relacjach z Rogowskim. Stąd wspólne wyjścia na treningi judo i nie tylko.

Rogowski w 1854 odcinku "M jak miłość" zlekceważy sygnały, że Judyta jest w nim zakochana

Ale w 1854 odcinku "M jak miłość" Judyta przesadzi na całego, bo bezczelnie wprosi się na kolację do Rogowskich. Jak tylko usłyszy, że Artur przyrządzi dla żony i teściowej Barbary oryginalne danie - karpia w migdałach z kalafiorowym puree. Niestety mąż postawi Marysię przed faktem dokonanym tuż przed przybyciem Judyty. I początkowo zlekceważy sygnały, że terapeutka się w nim podkochuje.

Bezwstydne zachowanie Judyty w 1854 odcinku "M jak miłość" otworzy Arturowi oczy, że podwładna czuje do niego coś więcej niż powinna. Jak podaje światseriali.interia.pl podzieli się swoimi podejrzeniami z Marysią.

M jak miłość. Marysia zajmie miejsce Barbary. Nic już nie będzie mogła zrobić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

- Kiedy ostatni raz o tym rozmawialiśmy, byłem pewien, że przesadzasz, ale teraz sam widzę, że coś jest na rzeczy. Może ona faktycznie odrobinę się we mnie podkochuj - stwierdzi Rogowski. - A ja myślę, że Judyta tak się do nas garnie, bo zwyczajnie czuje się samotna - Marysia zacznie jednak bronić "przyjaciółki". - No właśnie! O co chodzi? Ma przecież rodzinę, ojca... - zwróci uwagę Artur.

To dlatego samotna Judyta przyczepi się do Artura w 1854 odcinku "M jak miłość"?

Dopiero w 1854 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Judyta i jej ojciec nie odzywają się do siebie od dawna, że poróżnił ich jakiś rodzinny konflikt. Do tego stopnia, że Kosowski od razu utnie rozmowę z córką i powie Judycie wprost przez telefon, że nie chce jej znać. Samotna terapeutka z przychodni Rogowski nie będzie miała nawet z kim spędzić Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Dlatego tak przyczepi się do Artura i Marysi?

Marysia w 1854 odcinku "M jak miłość" zobaczy jak Judyta uwodzi Artura! Pozbędzie się rywalki?

Motywy działania Judyty w 1854 odcinku "M jak miłość" nie do końca będą jasne. Ale faktem jest, że będzie się czuła w domu Mostowiaków, w kuchni Barbary jak u siebie, a gotując z Arturem kolację zacznie go nachalnie podrywać. Marysia, która zobaczy jak Judyta uwodzi Artura, będzie robiła dobrą minę do złej gry. Nie pozbędzie się jednak rywalki. Nie skomentuje tego ani jednym słowem, ale pośle Judycie lodowate spojrzenie, czujnie obserwując każdy jej ruch wobec Rogowskiego.