M jak miłość, odcinek 1866: Marta wyjdzie do Włoch, a Jacek zostanie w kraju! Ich małżeństwo nie przetrwa rozłąki?

M jak miłość, odcinek 1867: Kasia będzie w ciąży z Mariuszem! Wynik testu ciążowego doprowadzi ją do rozpaczy

M jak miłość, odcinek 1862: Odmieniona Basia wróci do Franki i Pawła, ale nie na długo. Nie zostanie nawet do porodu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1866 odcinku "M jak miłość" Marta i Jacek już będą musieli się rozstać, choć dopiero co zejdą się po raz drugi i wezmą ślub! Ale niestety, nie będzie im dane żyć długo i szczęśliwie. Jednak tym razem wcale nie z winy Mileckiego, przez którego rozpadło się ich pierwsze małżeństwo. Tylko wydarzeń w życiu syna Wojciechowskiej i jego wybranki!

Zdradzamy, że w 1866 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Patrycja i Łukasz spodziewają się kolejnego dziecka. Tyle tylko, że jak podaje swiatseriali.interia.pl przy okazji okaże się, że Argasińska nie najlepiej znosi 2 ciążę. Do tego stopnia, że będzie musiała leżeć, a zapracowany ukochany nie będzie mógł się nią zająć. Tym bardziej, że oprócz niej będzie miał na głowie także i ich chorowitego synka Jasia (Aleksander Cacko), swoją córeczkę Natalkę i utrzymanie rodziny...

Rozłąka Marty i Jacka w 1866 odcinku "M jak miłość" tuż po ich ślubie!

I w tej sytuacji w 1866 odcinku "M jak miłość" z pomocą oczywiście przyjdzie mu matka! Marta zdecyduje się wylecieć do Włoch, aby zająć się swoją przyjaciółką, która będzie w zagrożonej ciąży, a także nieco odciążyć syna w opiece nad nią i ich synkiem, aby on mógł skupić się na pracy i swojej drugiej córeczce. Wojciechowska weźmie bezpłatny urlop w pracy i postanowi wyjechać do Patrycji i Łukasza, ale sama bez ukochanego męża Jacka, który zostanie w Polsce!

I nic dziwnego, gdyż na miejscu będzie miał swoje interesy w tym przede wszystkim te z Rogowskimi. I choć oczywiście w 1866 odcinku "M jak miłość" Milecki zapewni żonę, iż będzie ich odwiedzał, a ona załatwi mu chody u Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa), to jednak nie będzie on w stanie dołączyć do niej na dobre!

- Kiedy wyjeżdżasz? - spyta siostrę Marysia.

- W przyszłym tygodniu. Wzięłam w pracy bezpłatny urlop i jadę... Ania studiuje w Amsterdamie i nawet tego nie zauważy, a Jacek będzie do nas dojeżdżał i we wszystkim nam pomoże... Mogłabyś pogadać z Arturem? No wiesz, żeby teraz, przez ten najbliższy okres dał mu w pracy zielone światło? Część jego roboty administracyjnej spadnie na Artura... - poprosi Marta.

- O to się nie martw. I jasne, siostra, że z nim pogadam, spokojnie sobie poradzimy - zapewni ją Rogowska.

Czy małżeństwo Wojciechowskiej i Mileckiego tym razem przetrwa w 1866 odcinku "M jak miłość"?

I wówczas w 1866 odcinku "M jak miłość" świeżo upieczeni małżonkowie zostaną skazani na rozłąkę, z czego Marta doskonale zda sobie sprawę i będzie jej z tego powodu naprawdę przykro. Ale z drugiej strony nie będzie mogła zachować się inaczej, gdyż syn naprawdę będzie jej potrzebować, co i Jacek oczywiście zrozumie.

I w 1866 odcinku "M jak miłość" zapewni żonę, że ich związek na tym nie ucierpi. Ale czy faktycznie tak będzie, a ich relacja na odległość przetrwa? Czy Milecki rzeczywiście się zmieni? Tego dowiemy się dopiero niebawem!

- Wiesz, co to dla nas oznacza? - dopyta Marta.

- Wiem, ale jesteśmy rodziną, a rodzina... jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało... jest najważniejsza. A poza tym ślubowałem, i to już dwa razy, że będę z tobą we wszystkim - na dobre i na złe - zapewni ją Jacek.

- Jesteś kochany, dziękuję za wsparcie i w ogóle za to, że jesteś - przyzna Wojciechowska.