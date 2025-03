M jak miłość, odcinek 1858: Nieznany fakt o domu Julii i Dimy w Grabinie. Tutaj ukrywali się Kama i Marcin - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1858: Kinga i Piotrek przeżyją horror w Sylwestra. To dlatego nie dotrą do Grabiny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1858 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Gdzie jest dom Julii i Dimy w Grabinie, który po raz pierwszy widzowie zobaczą w 1858 odcinku "M jak miłość"? Gdzie kręcono sceny wewnątrz domu i ujęcia budynku z zewnątrz? To dobre pytanie, bo produkcja serialu wpadła na pomysł, żeby Dima i Julia zamieszkali w domu, który jeszcze w finale poprzedniego sezonu "M jak miłość" wcale nie był w ekranowej Grabinie, tylko w Józefowie!

Dom Dimy w "M jak miłość" jest w pobliżu siedliska Magdy. Czyli gdzie?

Jeszcze nie tak dawno zakochany Dima chwalił się Magdzie (Anna Mucha), że wynajął dom w pobliżu siedliska w Grabinie, nawet na tej samej ulicy. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że siedlisko Magdy tak naprawdę jest w prywatnym domu w podwarszawskim Józefowie. Piękny dom stoi tam od lat i służy produkcji serialu za scenografię. Słynny pomost na jeziorem, na którym odbywają ważne rozmowy bohaterów to teren restauracji "Winiarnia Nad Jeziorem" w Józefowie.

Dom Dimy i Julii z 1858 odcinka "M jak miłość" to ten sam dom, gdzie ukrywali się Kama i Marcin

Fani "M jak miłość" zapewne pamiętają, jak Kama i Marcin oraz Ania (Alina Szczegielniak) musieli się ukrywać przed gangsterem Robertem (Kamil Drężek), który uciekł z więzienia i zaczął polowanie nie tylko na Chodakowskiego. Także na jego kobiety. Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) załatwił im wtedy kryjówkę w domu w Józefowie, który należał do znajomych jego kolegi, a stał pusty, bo właściciele wyjechali do Włoch. To właśnie sprzed tego domu w Józefowie Marcin został porwany, zwabiony przez blondynkę podstawioną przez Roberta.

W naszej GALERII zobaczycie nie tylko ZDJĘCIA kuchni domu Dimy i Julii z Grabiny z 1858 odcinka "M jak miłość", ale także tego samego domu, tej samej kuchni, lecz w nieco innej aranżacji. Tam ostatnie chwile przed wstrząsającymi wydarzeniami związanymi z porwaniem spędzili Kama i Marcin razem z Anią.