M jak miłość, odcinek 1864: Oto nowy Mateusz. Tak będzie wyglądało pierwsze spotkanie Barbary z Mateuszem przy grobie Lucjana - ZDJĘCIA, WIDEO

Na pewno jest wielka odpowiedzialność wejść w czyjąś rolę, ale zrobić to też po swojemu. Wierzę, że dam radę i że to będzie jakaś nowa przygoda, dodam nowy kolor do postaci Mateusza - mówi Rafał Kowalski, który już w 1864 odcinku "M jak miłość" zaprezentuje się widzom jako nowy Mateusz Mostowiak.