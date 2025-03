Barwy szczęścia, odcinek 3159: Wiktor pożałuje badania DNA! Nie zaakceptuje wyników i zażąda ponownego testu? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor będzie święcie przekonany, że test DNA potwierdzi jego pochodzenie od Tomasza. Gdy odbierze kopertę z wynikami, jego serce zacznie walić jak młot! Chłopak nie będzie w stanie od razu spojrzeć na kartkę, a Tomasz spróbuje go uspokoić. "Cokolwiek tam jest, nic to nie zmieni. Jesteś moim synem i zawsze będziesz." - zapewni ojciec. Ale to, co zobaczy Wiktor, wywróci jego świat do góry nogami...

Wiktor w 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wpadnie w furię po poznaniu wyników DNA!

Wiktor w 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia" poczuje, jak krew odpływa mu z twarzy, a ręce zaczną drżeć. "To niemożliwe... To błąd!" - wykrzyknie, rzucając wynikami o ziemię. "Zróbmy ten test jeszcze raz! Nie może tak być!" - będzie krzyczał, a Tomasz i Grażyna (Kinga Suchan) będą próbowali go uspokoić. Ale na nic się to nie zda! Wiktor będzie tak wstrząśnięty, że każe powtórzyć test, choć nauka będzie bezlitosna, a wyniki nie pozostawią złudzeń. Henryk będzie jego ojcem!

Wiktor nie będzie potrafił uwierzyć, że przez lata żył w kłamstwie. - "Po co w ogóle robiłem te badania? Trzeba było mnie powstrzymać!"- wykrzyczy Tomaszowi prosto w twarz. Mimo że, Kępski będzie go zapewniać, że nic się nie zmienia, Wiktor nie będzie chciał go słuchać.

Wiktor w 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wróci do Madzi i wyzna jej miłość!

Wiktor w 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie znajdzie ukojenia ani w rodzinie, ani w Tomaszu, ani nawet w matce. Jedyną osobą, do której będzie mógł się zwrócić, okaże się Madzia (Natalia Sierzputowska). Byłej dziewczynie zmięknie serce, ale nie da tego po sobie poznać. Wiktor chcąc zyskać wsparcie, zacznie wypytywać Madzię, jak jego zdaniem powinien teraz zachowywać się w stosunku do Tomasza. Dziewczyna pocieszy go jak tylko potrafi i nagle między nimi zrobi się bardzo intymnie.

Wiktor w 3159 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przyciągnie Magdę do siebie i zacznie całować. Dziewczyna odwzajemni pocałunek, ale po chwili odsunie się od swego eks. "Nie chcę cię zwodzić. Między nami nic nie będzie...", "Ale ja cię kocham" - wyzna jej załamany Wiktor.