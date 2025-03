M jak miłość, odcinek 1859: Jakub pobije Mariusza! Kochanek Kasi dostanie to, na co zasłużył - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1857: Bartek zapomni o miłości do Uli. Uda, że małżeństwa nie było - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" Jakub usłyszy od żony coś, czego nigdy nie chciał usłyszeć. Kasia nie będzie już dłużej ukrywać, że jej serce bije dla innego mężczyzny. Choć przez długi czas próbowała walczyć ze swoimi uczuciami do Mariusza, w końcu się podda. Romans Kasi i Mariusza stanie się faktem, a ona sama postanowi postawić wszystko na jedną kartę! Kasia będzie bezlitosna i oznajmi Jakubowi, że chce rozwodu...Detektyw będzie w szoku, nie zdoła uwierzyć w to, co słyszy. W jego oczach pojawi się furia, a emocje przejmą nad nim kontrolę.

Jakub w 1859 odcinku "M jak miłość" pobije Mariusza! Rozwścieczony detektyw rzuci się na kochanka żony

Jakub w 1859 odcinku "M jak miłość" zamiast ochłonąć zdecyduje się na desperacki krok i odnajdzie Mariusza. Sanocki kompletnie nie będzie spodziewał się takiego obrotu spraw. Kiedy Karski zjawi się u niego, jeszcze będzie miał nadzieję, że może Jakub jakoś to wszystko przełknie… Ale detektyw nie będzie miał zamiaru dyskutować! Już po chwili rzuci się na Mariusza, a jego ciosy będą wymierzone z całą siłą, jaka w nim narosła przez ostatnie tygodnie podejrzeń i frustracji! W 1859 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie będzie miał najmniejszych szans!

Po brutalnym ataku Mariusz nie zamierza siedzieć cicho. W 1859 odcinku "M jak miłość" pobity, poraniony i upokorzony Sanocki podejmie decyzję, która może mieć ogromne konsekwencje, a mianowicie zgłosi pobicie na policję!

Kasia w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie błagać Mariusza, by wycofał oskarżenie! Czy kochanek jej ulegnie?

Choć Kasia całym sercem kocha Mariusza, nie będzie mogła znieść myśli, że jej mąż może trafić do więzienia. W 1859 odcinku "M jak miłość" lekarka będzie błagać swojego kochanka, by ten nie niszczył życia Jakubowi. Mariusz, który z jednej strony zostanie dotkliwie pobity zapragnie sprawiedliwości, z drugiej zaś kocha Kasię i wie, że jeśli Karski trafi za kratki, ona może mu tego nie wybaczyć.

