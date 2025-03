M jak miłość, odcinek 1859: Kasia pożegna się z Mariuszem po jednej nocy. Nie będzie chciała już widzieć kochanka - ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Obudzona po wielu latach miłość Kasi do Mariusza to żywioł, który niszczy jej życie. Nie tylko prywatne, także to zawodowe, w klinice. Jej niebezpieczna gra skończy się dramatem.

Presja Mariusza na Kasię w 1856. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia będzie kontynuować potajemne spotkania z Mariuszem. On będzie od niej wymagał, by powiedziała o nim mężowi i odeszła od niego. Kasia stwierdzi jednak, że nie potrafi tego zrobić.

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia pożegna się z Mariuszem SMS-em

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub, przyparty przez Marcina do muru, przeczyta mu trzy zdania z kartki, jaką Kasia zostawi mu na pożegnanie. Będzie w niej go prosić, by jej nie szukał. Kuba powie przyjacielowi, że wie, z kim zdradziła go żona. Opowie o Mariuszu i jak do siebie wrócili, gdy przypadkiem trafił do kliniki, gdzie pracuje. I że był bardzo naiwny sądząc, że to zadurzenie, które jej przejdzie. Co dziwne, także Chodakowski uderzy w ten sam ton, sugerując, że to może tylko przejściowy romans, rezultat przepracowania, afery z Justyną (Magdalena Wieczorek)… Potem Marcinowi wpadnie do głowy jeszcze jedna myśl – może to nie z Mariuszem Kasia zdradza Jakuba? Może jest ktoś inny? Poradzi mu, by wybadał sprawę, porozmawiał z Mariuszem. Tak właśnie zrobi Jakub. Pójdzie do kochanka żony i zażąda rozmowy z nią. Ale jej tam nie będzie. Okaże się, że rozstała się także z nim:

- Dostałem od Kasi SMS, że wyjeżdża. I żebym się z nią nie kontaktował. Uszanowałem jej prośbę.... Może powinieneś zrobić to samo?

Mariusz będzie bardzo buńczuczny i arogancki, niegrzeczny wobec Jakuba. Najwyraźniej niepogodzony z tym, że Kasia i jego i męża potraktuje tak samo. Cytat za: Swiatseriali.interia.pl