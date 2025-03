M jak miłość, odcinek 1856: Kasia odmówi Mariuszowi. Nie wyjawi prawdy Jakubowi - ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Małżeństwo Jakuba się rozpada w serialu „M jak miłość”. Kasia dała się zauroczyć szkolnej miłości – człowiekowi, który już ją raz zostawił, kiedy wyjechał na studia. Postanowił ją po latach odzyskać i chyba mu się to udało...

Szaleństwo Kasi w serialu „M jak miłość”

Zadurzenie w Mariuszu niszczy nie tylko małżeństwo Kasi, ale i jej wiarygodność zawodową. W klinice jest obecna tylko ciałem, nie duchem. Myli dawki leków, zagrażając życiu swoich pacjentów. Dostrzega to Aneta (Ilona Janyst), która już dawno zdała sobie sprawę z niebezpiecznej gry, jaką Karska prowadzi z Sanockim.

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Mariusz zacznie naciskać na Kasię

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia nie zrezygnuje z randek z Mariuszem. Da mu się omotać i będzie się zachowywać, jakby taka sytuacja mogła trwać w nieskończoność. Przyprawianie rogów Jakubowi będzie musiało w końcu wyjść na jaw. On od dawna podejrzewa, że Kasia go oszukuje. Ich relacje się zmieniły – żona zrobiła się chłodna i zdystansowana. Czasem Kuba próbuje to wyprzeć, nie myśleć o tym, ale wreszcie do niego dotrze, że musi doprowadzić do konfrontacji. Podejmie taką decyzję pod wpływem rozmowy Marcina (Mikołaj Roznerski) z klientem, którego zdradza żona. Postąpi tak, jakby Kasia była tą osobą – zacznie ją śledzić. A ona po wyjściu z kliniki znowu pojedzie do Sanockiego, który zacznie od niej wymagać, by zostawiła Karskiego. A wcześniej powinna mu o nich opowiedzieć. Nazwie to „uczciwością”. Ale Kasia zrejteruje:

- Nie mogę, nie potrafię...

Po wyjściu od niego stanie jak wryta, widząc zaparkowany nieopodal samochód męża. Stanie się dla niej jasne, że Jakub już o nich wie. Wpadnie w panikę i postanowi prosić o pomoc Anetę, która się… zgodzi.

