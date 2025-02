M jak miłość, odcinek 1853: Zakochana do szaleństwa Kasia wyleci z pracy? Narazi życie pacjentki – ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł w Grabinie ujawnią prawdę o ich dziecku! Dojdzie do pomyłki - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 03.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Mariusz dał Kasi do zrozumienia, że z niej nie zrezygnuje. Jej szkolna miłość cały czas mąci jej w głowie, namolnie przypominając o swoim uczuciu. Architekt uparcie nie daje jej spokoju, bo postanowił, że musi ją mieć dla siebie.

Kasia zdradza Jakuba w serialu „M jak miłość”

Kasia zaczęła prowadzić z Mariuszem dziwną i niebezpieczną grę – niby go od siebie odpychała, domagając się, by zostawił ją w spokoju, a zaraz potem przyciągała, skreślając poprzednie postanowienie. Mieli się nie spotykać, ale ona zgodziła się, by zostali przyjaciółmi dobrze wiedząc, że na tym się nie skończy. Pocałunek przypieczętował zdradę.

W 1853. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia popełni w pracy błąd

W 1853. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia będzie się coraz bardziej pogrążać w zadurzeniu w Mariuszu. Do tego stopnia, że Jakub zacznie wzbudzać w niej niechęć. Kiedy będzie chciał pocałować ją rano na pożegnanie wychodząc do pracy, ona odwróci twarz, rzekomo dlatego, że jeszcze jest chora… A w klinice będzie obecna ciałem, ale nie duchem. Kiedy będzie siedzieć w pokoju lekarzy z głową w chmurach, pielęgniarka (Klaudia Kulinicz) zapyta ją, czy ma podać pacjentce zastrzyk przeciwzakrzepowy, choć nie zostało to zapisane w karcie. Karska przytaknie:

- Tak, podaj sto miligramów.

Pielęgniarka się zdziwi. Na szczęście obecna przy tym Aneta w porę zareaguje:

- Miałaś na myśli sześćdziesiąt?

- Oczywiście! Miałam jakieś zaćmienie… Ale Laura pewnie i tak nie podałaby takiej dawki. Co za paskudny dzień – powie, zwalając swój błąd na pogodę

- Ten paskudny dzień ciągnie się u ciebie już od paru miesięcy. Chyba nawet wiem, jaki jest powód – stwierdzi ostro Aneta.

Kasia będzie się tłumaczyć złością na Justynę (Magdalena Wieczorek) i wstanie, ale Chodakowska złapie ją za rękę, przytrzyma i powie prawdę prosto w oczy:

- A mnie się wydaje, że to w ogóle nie chodzi o Justynę, tylko ty lecisz na Mariusza i nie wiesz, co z tym zrobić.

I ponieważ będzie to ocena sytuacji trafiona w punkt, Kasia się wścieknie i oskarży – wybiegając z pokoju – że przyjaciółka „chce jej dowalić”.