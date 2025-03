M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1856: Kasia rozpłacze się, zdradzając Jakuba z Mariuszem! To będzie potworna noc dla Karskiego - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) zdradzi Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), chociaż będzie doskonale wiedziała, że to oznacza koniec jej małżeństwa! Zanim żona Kuby pójdzie do łóżka z kochankiem, spędzi pierwszą noc z Mariuszem, który po latach znów ją w sobie rozkochał, zaleje się łzami. Zapłakana Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" wspomni najpiękniejsze chwile z Jakubem, a potem znów poleci do Mariusza i rzuci mu się w ramiona. Czy Karski dowie się o zdradzie Kasi? Kiedy nie zastanie jej w domu, domyśli się prawdy. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO z tych scen.