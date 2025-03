M jak miłość, odcinek 1860: Jakub trafi do więzienia! Mariusz oskarży Karskiego o pobicie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku "M jak miłość", po tym jak zdrada Kasi i Mariusza wyjdzie na jaw, a lekarka weźmie niespodziewany urlop, Jakub nie wytrzyma napięcia i zdecyduje się odwiedzić swojego rywala. Karski od dawna miał go na celowniku, a po ujawnieniu zdrady będzie w nim kipiała złość. Mimo, że Karski będzie planował spokojną rozmowę, sytuacja szybko wymknie się spod kontroli i w 1860 odcinku "M jak miłość" dojdzie do konfrontacji, która może skończyć się dla Karskiego fatalnie...

Kasia zostawi Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość"! Jej zdrada z Mariuszem wyjdzie na jaw

W 1859 odcinku "M jak miłość" prawda w końcu wyjdzie na jaw. Po miesiącach ukrywania sekretu zdrada Kasi i Mariusza ujrzy światło dzienne. Gdy Karska zrozumie, że już nie ma odwrotu weźmie urlop, czym bardzo zaniepokoi Anetę (Ilona Janyst). Z kolei Jakub w 1860 odcinku "M jak miłość" zostanie sam na sam ze swoimi emocjami i nie wytrzyma.

W głowie Jakuba w 1860 odcinku "M jak miłość" zacznie rodzić się plan odwetu, a gniew weźmie górę. Jakub samodzielnie zmierzy się z kochankiem Kasi i spróbuje zrozumieć, dlaczego jego żona postanowiła odejść. Sanocki nie będzie kompletnie spodziewał się wizyty męża Kasi, a kiedy już do niej dojdzie, wszystko potoczy się w zawrotnym tempie. Słowa szybko zamienią się w oskarżenia, a później dojdzie do szarpaniny? Czy Jakub rzeczywiście straci nad sobą panowanie?

Jakub w 1860 odcinku "M jak miłość" trafi do więzienia za pobicie Mariusza

Mariusz, kochanek Kasi w 1860 odcinku "M jak miłość" po wizycie Karskiego zgłosi się na policję i oskarży Jakuba o brutalnie pobicie! Czy to oznacza, że detektyw w najbliższych odcinkach serialu trafi do więzienia? Zdradzamy już teraz, że policja nie zlekceważy doniesień Sanockiego i natychmiast zareaguje. W 1860 odcinku "M jak miłość" funkcjonariusze zjawią się u Jakuba i zatrzymają go do wyjaśnienia. Karski zostanie oszołomiony zarzutami, a Mariusz będzie wytrwale trzymał się przy swojej wersji.