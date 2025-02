M jak miłość. Awantura w restauracji! Jakub urządzi Kasi scenę i oskarży o zdradę przy świadkach? - ZDJĘCIA, WIDEO

Awantura w eleganckiej restauracji w "M jak miłość". Karski nie wytrzyma!

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" Kasia i Jakub postanowią spędzić wspólny wieczór przy romantycznej kolacji. Teoretycznie będzie to chwilowe zapomnienie o problemach i powrót do dawnych czułości, ale nic z tego nie wyjdzie. Już od samego początku Kasia nie będzie sobą. Spięta, niespokojna, co chwilę nerwowo zerkająca na telefon. Gdy Jakub zauważy, że ekran jej smartfona bez przerwy rozświetla się kolejnymi wiadomościami, stanie się podejrzliwy.

Kiedy Kasia odruchowo odsunie od niego swój telefon, Jakub nie wytrzyma. Wzburzony rzuci w jej stronę podejrzliwe spojrzenie i zapyta wprost: "Kto tak bardzo nie daje ci spokoju?!" Gdy Kasia zacznie się tłumaczyć, on wybuchnie. Złapie jej telefon i spróbuje go odblokować, ale Karska natychmiast go odbierze, co jeszcze bardziej go rozwścieczy. W najnowszych odcinkach "M jak miłość" detektyw oskarży swoją żonę o zdradę na oczach wszystkich?

Kasia zostawi Jakuba dla Mariusza w "M jak miłość"! Odejdzie od męża, zostawiając po sobie list

To, co wydarzy się w restauracji, będzie tylko początkiem końca ich małżeństwa. W najnowszych odcinkach "M jak miłość" Kasia poczuje się upokorzona i przytłoczona sytuacją. Nie będzie umiała spojrzeć Jakubowi w oczy, ale też nie znajdzie w sobie odwagi, by powiedzieć mu prawdę. Zamiast tego zdecyduje się na desperacki krok. Kiedy Jakub wróci do domu, zastanie pustą przestrzeń. Nigdzie nie będzie śladu po Kasi, na stole znajdzie tylko list...

Romans Kasi i Mariusza w "M jak miłość" przerodzi się w prawdziwy związek?

Po odejściu od Jakuba Kasia znajdzie schronienie u Mariusza. W najnowszych odcinkach "M jak miłość" mężczyzna otoczy ją opieką i zapewni, że przy nim w końcu będzie mogła być sobą. Choć Kasia początkowo będzie pełna obaw, z czasem coraz bardziej zacznie czuć, że Mariusz to człowiek, z którym może stworzyć prawdziwy związek. Będzie jednak miała wyrzuty sumienia. Nie da się ukryć, że wciąż coś czuje do Jakuba i nie będzie potrafła tak po prostu przekreślić ich wspólnej historii. Kogo finalnie wybierze Karska? Przekonamy się już niebawem!