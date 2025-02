M jak miłość. Kasia zrzuci winę za zdradę na Jakuba! Bezczelnie usprawiedliwi się kryzysem małżeńskim - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1854: Poród Jagody z komplikacjami! Tadeusz nie dowiezie jej do szpitala, bo sam będzie bardzo cierpiał

Kasia w "M jak miłość" obarczy winą za zdradę Jakuba! To on będzie wszystkiemu winny?

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" Kasia kompletnie straci kontakt z rzeczywistością i w swojej głowie stworzy wygodną wymówkę dla własnej zdrady. W jej narracji, to Jakub będzie odpowiedzialny za wszystko, co się wydarzy z Mariuszem. Karska przekona samą siebie, że ich małżeństwo od dawna było w kryzysie, a ona po prostu znalazła pocieszenie w ramionach miłości z dawnych lat. Zachowanie to jednak będzie desperacką próbą ucieczki przed własnym sumieniem...

Zdradzamy, że Kasia zacznie unikać rozmów z Jakubem i kiedy tylko ten będzie próbował dojść do porozumienia, ona odwróci kota ogonem. Karska będzie święcie przekonana, że to mąż się od niej oddalił i to przez niego ona zaczęła czuć się samotna. Prawda jednak była zupełnie inna od samego początku. W końcu to Kasia po ciuchu umawiała się na spotkania z Mariuszem wiedząc, że ryzykuje tym swoim małżeństwem.

Mariusz w "M jak miłość" postawi Kasi ultimatum! Albo on albo Jakub

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, ponieważ Mariusz nie zamierza być jedynie przelotnym romansem Kasi. Mężczyzna poczuje, że jego dawną miłość można jeszcze odzyskać, ale pod jednym warunkiem...albo on, albo Jakub.

Mariusz nie będzie chciał dłużej ukrywać się w cieniu, nie zgodzi się na relację bez przyszłości. Postawi Kasię pod ścianą i zażąda, by powiedziała Jakubowi prawdę. Ale co zrobi Karska? Czy odważy się na konfrontację? W odpowiedzi na naciski Mariusza Kasia wpadnie na pomysł, który kompletnie zszokuje wszystkich. Postanowi zostawić Jakubowi list pożegnalny zamiast powiedzieć mu prosto w oczy, co się stało!

Kasia odejdzie od Jakuba w "M jak miłość"! Napisze mu list pożegnalny i zniknie bez śladu

Jakub przeżyje prawdziwy koszmar, gdy nagle odkryje, że jego żona nie tylko go zdradziła, ale i zostawiła go w najbardziej tchórzliwy sposób, jaki można sobie wyobrazić. Kasia w najnowszych odcinkach "M jak miłość" zniknie bez słowa, pozostawiając po sobie jedynie list! W ten sposób wyjaśni, że potrzebuje czasu, że nie wie, co czuje, że musi sobie wszystko przemyśleć.