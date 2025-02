M jak miłość, odcinek 1856: Kasia przyłapana na zdradzie z Mariuszem! Będzie musiała wybrać - Jakub czy kochanek!

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Karski, jako doświadczony detektyw, ma nosa do wykrywania tajemnic, ale nigdy nie sądził, że będzie musiał śledzić własną żonę. A jednak, w 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia stanie się dla niego zagadką, którą koniecznie będzie trzeba rozwiązać. Na początku, Jakub będzie tylko bacznie obserwował swoją ukochaną, ale szybko zauważy, że Kasia wymyka się z domu i spotyka z kimś w tajemnicy.

Detektyw w 1856 odcinku "M jak miłość" zacznie analizować każdy jej ruch i kiedy wreszcie zdecyduje się na radykalny krok, a mianowicie śledzenia żony prawda okaże się brutalna! Kasia będzie miała wiele do ukrycia, a to, co zobaczy Jakub, nie pozostawi mu żadnych wątpliwości...

Zdrada Kasi w 1856 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw!

Kiedy Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" po pracy spotka się z Mariuszem, swoim kochankiem, nie będzie kompletnie świadoma tego, że mąż ją śledzi! To właśnie w tym odcinku prawda wyjdzie na jaw, a Karski na własne oczy przekona się, że żona nie jest mu wierna. Jak zareaguje na to, co zobaczy? Czy zagrozi Kasi rozwodem, a może postawi jej ultimatum, albo on, albo kochanek?

Czy Kasia będzie potrafiła przyznać się do swoich uczuć? Czy Jakub wybaczy jej zdradę, czy może bezwzględnie zakończy ich relację? Jedno jest pewne... W 1856 odcinku "M jak miłość" dojdzie do poważnych decyzji, które zmienią życie Karskich na zawsze.

M jak miłość odcinek 1851 ZWIASTUN. Chora Dorota dostanie przełomowe wyniki badań! Bartek w żałobie po odejściu żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" będzie musiała wybrać Mariusza lub Jakuba?

Kiedy prawda wyjdzie na jaw, dla Kasi nie będzie już odwrotu! W 1856 odcinku "M jak miłość" Jakub skonfrontuje się z nią postawi sprawę jasno, albo wszystko mu wyjaśni, albo ich małżeństwo legnie w gruzach. Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji, bo choć kocha Jakuba, Mariusz znów obudzi w niej uczucia sprzed lat! Kogo wybierze Karska? O tym dowiemy się już niebawem!