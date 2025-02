M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1850: Jakub uwierzy, że jest szczęściarzem! Marcin przekona go, że Kasia jest mu wierna - ZDJĘCIA

W 1850 odcinku "M jak miłość" Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) będzie żył w błogiej nieświadomości, że jego żona Kasia (Paulina Lasota) ma go za nic! Marcin (Mikołaj Roznerski) utwierdzi go w przekonaniu, że obaj są szczęściarzami, bo ich partnerki są im wierne, ale prawda będzie zgoła inna. W 1850 odcinku "M jak miłość" Karski, zajęty sprawami detektywistycznymi, nawet nie zauważy, że Kasia coraz częściej myśli o Mariuszu (Mateusz Mosiewicz) i snuje wizje wspólnej przyszłości u jego boku. Jakub będzie przekonany, że w jego małżeństwie wszystko gra, ale czy prawda w końcu do niego dotrze? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.