M jak miłość, odcinek 1847: Jakub przeczyta wiadomości Kasi z Mariuszem! Żona zagra przed nim niewiniątko - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1847: Jakub zrezygnuje z leczenia. To tylko odwlecze jego powrót do normalności po zabójstwie Roberta – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub i Kasia rozpoczną dzień od wspólnego szykowania się do pracy. Nic nie będzie zapowiadać katastrofy, dopóki nagle nie rozlegnie się dźwięk powiadomienia na telefonie Kasi. Karska, nieświadoma nadciągającego dramatu, poprosi męża, by zerknął, kto do niej pisze tak wcześnie rano. Jakub sięgnie po telefon i zobaczy wiadomość od Mariusza, przez co od razu poczuje niepokój...

Kasia zauważy jego reakcję i postanowi uspokoić sytuację. Na głos odczyta treść sms-a, w którym Mariusz zapyta o zmianę godziny rehabilitacji. Oczywiście, odpowie, że nie ma problemu, ale Jakubowi to nie wystarczy. W 1847 odcinku "M jak miłość" zazdrość zacznie go zżerać od środka, a myśl, że Mariusz może mieć wobec jego żony inne zamiary, nie da mu spokoju.

Kasia okłamie Jakuba w 1847 odcinku "M jak miłość"! Uda, że nic nie czuje do Mariusza

W 1847 odcinku "M jak miłość" Kasia zrobi wszystko, by Jakub uwierzył, że Mariusz to tylko pacjent i nic więcej. Jej zapewnienia, że nie ma przed nim tajemnic, będą brzmiały przekonująco, ale... nie do końca prawdziwie. Bo choć Karska rzeczywiście odczyta całą wiadomość i nie ukryje treści rozmowy, to nie przyzna się nawet przed sobą, że na widok nazwiska Mariusza coś w niej drgnęło.

Jakub nie będzie mógł wyrzucić z głowy tej sytuacji. W 1847 odcinku "M jak miłość" zacznie coraz baczniej przyglądać się zachowaniu Kasi i jej relacji z dawną miłością. A ona? Choć będzie próbowała udawać, że Mariusz nic dla niej nie znaczy, już niedługo przyzna się do prawdy - ale nie przed mężem!

Kasia wyzna Anecie w 1853 odcinku "M jak miłość", że kocha Mariusza!

To, co Jakub podejrzewał od dawna, okaże się prawdą! W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia zbierze się na odwagę i wyzna Anecie (Ilona Janyst), że zakochała się w Mariuszu! Tak, w tym samym mężczyźnie, o którego obecność w swoim życiu zarzekała się przed mężem. Karska już sama nie będzie mogła oszukiwać siebie, a słowa, które wypowie, mogą być początkiem końca jej małżeństwa.W 1853 odcinku "M jak miłość" Aneta będzie zszokowana wyznaniem przyjaciółki, ale czy to powstrzyma Kasię przed podjęciem kolejnych kroków? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!