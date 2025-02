M jak miłość, odcinek 1853: Kasia zostawi Jakuba? Wyzna Anecie, że jest zakochana w Mariuszu!

M jak miłość, odcinek 1850: Iza zdradzona przez Radka poszuka wsparcia u Kamy. Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wszystko zacznie się niewinnie. Kasia od jakiegoś czasu będzie miała coraz większy problem z ukryciem emocji. Myśli o Mariuszu w 1853 odcinku "M jak miłość" nie dadzą jej spokoju, a każde spotkanie z nim tylko pogłębi jej rozterki. Mimo że próbowała się od niego odciąć, to serce nie sługa. Żona Jakuba poczuje, że jej uczucia do byłego ukochanego znów zaczną dominować nad rozsądkiem.

Kasia w 1853 odcinku "M jak miłość" wyzna Anecie, że kocha Mariusza!

W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia zwierzy się Anecie, która od razu zauważy, że jej przyjaciółka jest bardzo poruszona. Wystarczy jedno pytanie, by Kasia się otworzyła i wyznała całą prawdę. "Zakochałam się w Mariuszu" - powie drżącym głosem, a Chodakowska nie będzie w stanie uwierzyć w to, co słyszy! Jak zareaguje na to wyznanie? Czy spróbuje odwieść Kasię od tego pomysłu i namówi ją do przeanalizowania swoich uczuć?

Aneta próbować będzie przemówić Kasi do rozsądku, ale ta już sama nie będzie wiedziała, co robić. Z jednej strony kocha Jakuba i czuje się przy nim bezpieczna, z drugiej przy Mariuszu odżywają w niej dawne emocje, jakich od lat nie doświadczała. Sytuacja stanie się naprawdę trudna...

Koniec małżeństwa Karskich? W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia zakocha się w swoim byłym!

W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia zacznie się poważnie zastanawiać, czy jej małżeństwo ma jeszcze sens. Poczucie winy zacznie ją dusić, bo będzie miała wrażenie, że zdradza Jakuba już samymi myślami o innym mężczyźnie. Zresztą na samym myśleniu o Mariuszu się nie skończy. W końcu Kasia zdradzi Jakuba w 1847 odcinku "M jak miłość", a teraz, w 1853 odcinku "M jak miłość" zakochani znów rzucą się sobie w ramiona.

Mariusz nie ułatwi jej sprawy, bo sam zacznie się coraz bardziej do niej zbliżać. Każdy jego gest, każde spojrzenie będzie powodować, że Kasia będzie coraz bardziej przekonana, że to jego kocha naprawdę. W 1853 odcinku "M jak miłość" będzie musiała podjąć decyzję, która może oznaczać koniec jej małżeństwa!

Rozwód Kasi i Jakuba w 1853 odcinku "M jak miłość"? Romans z Mariuszem będzie trwał w najlepsze!

Kasia jeszcze nie powie Jakubowi o swoich uczuciach, ale jej zachowanie zacznie go niepokoić. W 1853 odcinku "M jak miłość" Jakub zauważy, że jego żona stała się bardziej zamyślona i zdystansowana. Próbować będzie dojść do tego, co się dzieje, ale Kasia wciąż nie odważy się na szczerą rozmowę. Czy rozwód Karskich to tylko kwestia czasu?

Relacja z Mariuszem w 1853 odcinku "M jak miłość" zacznie się rozwijać. Ich spojrzenia, uśmiechy i niewinne dotknięcia ręki staną się coraz częstsze. W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz będą spędzać razem coraz więcej czasu, a napięcie między nimi stanie się wręcz namacalne. Wszystko zmierzać będzie do momentu, w którym nie będzie już odwrotu.