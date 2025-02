M jak miłość, odcinek 1847: Jakub nie dowie się, że Kasia go zdradziła. Uda przed Karskim idealną żonę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1845: Dima w końcu straci cierpliwość do Magdy. Nie będzie miał nic do powiedzeni w sprawie Nadii - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zdrada Kasi w 1847 odcinku "M jak miłość" stanie się faktem, a Jakub będzie naiwnie wierzył, że w ich małżeństwie wszystko się poukłada, że najgorsze już za nami. Nie dość, że Karski wciąż nie dojdzie do siebie po zabiciu gangstera Roberta (Kamil Drężek) i będzie się zmagał z psychiczną traumą, to jeszcze będzie musiał zabiegać o uwagę Kasi, która chyba zapomni o tym, że ma męża. Niestety fascynacja Mariuszem zabranie za daleko, a uczucie, które kiedyś żywiła do swojego chłopaka w liceum znów wypełni jej serce, zagrażając miłości do Jakuba.

Namiętny pocałunek Kasi i Mariusza w 1847 odcinku "M jak miłość"

Kolejne spotkanie Kasi i Mariusza w klinice w 1847 odcinku "M jak miłość" nastąpi, gdy dawny ukochany lekarki przyjdzie na badania kontrolne. Nagle poprosi Karską, by nie zrywali ze sobą kontaktu i zostali przyjaciółmi. Kasia się na to zgodzi, a kilka godzin później przyjmie zaproszenie Mariusza na "niewinną" kolację. A gdy schadzka skończy się namiętnym pocałunkiem, Kasia ucieknie, zapowiadając, że nigdy więcej nie popełni takiego błędu.

Mariusz nie odpuści Kasi w 1847 odcinku "M jak miłość"

Jednak Mariusz w 1847 odcinku "M jak miłość" tak szybko nie odpuści sobie Kasi. Wyśle do żony Jakuba SMS-a z wyznaniem, że się nie podda i nie przestanie o niej myśleć. Co zrobi Kasia? Ukryje przed Jakubem zdradę i nie przyzna się do uczuć, którymi znów obdarzyła Mariusza!

Zdradziecka Kasia w 1847 odcinku "M jak miłość" odegra przed Jakubem scenę, że śpi!

W finale 1847 odcinka "M jak miłość" kiedy Jakub wróci do domu, Kasia uda przed nim, że śpi, by uniknąć kłopotliwej rozmowy. Karski nie będzie miał pojęcia, że Kasia go zdradziła, co więcej, że między nią i Mariuszem rozwija się coraz bardziej niebezpieczna relacja!

