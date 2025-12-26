M jak miłość, odcinek 1902: Ojciec Judyty namiesza w Grabinie? Odtrącił córkę, a teraz wkupi się w łaski Barbary i innych mieszkańców wsi

Małgorzata Pala
2025-12-26 8:58

W 1902 odcinku "M jak miłość" ojciec Judyty (Paulina Chruściel) znów namiesza? Od początku sprawiał psycholożce problemy, ale kobieta mogła liczyć na wsparcie rodziny Mostowiaków. To Marysia (Małgorzata Pieńkowska) nie zostawiła przyjaciółki w trudnym konflikcie z jej ojcem. Zdradzamy, że w 1902 odcinku "M jak miłość" Karol Kosowski (Stanisław Brejdygant), ojciec Judyty zawita do Grabiny. Podczas warsztatów tanecznych organizowanych przez Kisielową (Małgorzata Rożniatowska) Barbara (Teresa Lipowska) pozna ojca Judyty. Czy to całkowicie zaburzy dalsze losy ulubionych postaci?

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Relacja Judyty z ojcem przez długi czas była przykra i niejasna. Karol Kosowski nie potrafił zaakceptować wyborów córki i jej orientacji, co doprowadziło do zerwania kontaktu. Judyta latami żyła z poczuciem odrzucenia i bólu, a brak rozmowy z ojcem był dla niej ogromnym ciężarem.

Przełom nastąpił dopiero niedawno – głównie dzięki Marysi Rogowskiej. To ona stała się dla Judyty wsparciem i pośrednikiem w odbudowywaniu relacji z ojcem. Jej spokój, empatia i konsekwencja sprawiły, że Kosowski w końcu zgodził się na kontakt z córką. Doszło do szczerych rozmów i pojednania. 

Ojciec Judyty znów namiesza?

W 1902 odcinku "M jak miłość" Karol Kosowski znów znajdzie się w centrum wydarzeń. Jego spotkanie z Barbarą podczas warsztatów tanecznych może wiele zmienić. Mostowiakowa pozna ojca Judyty w zupełnie innych okolicznościach, co pozwoli jej spojrzeć na niego nie tylko przez pryzmat konfliktu z córką. To spotkanie może też otworzyć drogę do kolejnych rozmów i pogłębić proces pojednania, który dopiero się rozpoczął. Czy Karol zrobi dobre wrażenie na dojrzałej, mądrej seniorce rodu?

Marysia znów stanie przed trudnymi wyzwaniami w Grabinie w 1902 odcinku "M jak miłość"

Równolegle Marysia ponownie udowodni, że potrafi być wsparciem nie tylko dla Judyty. W 1902 odcinku "M jak miłość" pomoże księdzu Grzegorzowi (Paweł Janyst), gdy na plebanii pojawi się mężczyzna, z którym duchowny niedawno wdał się w bójkę. To kolejny dowód na to, że Rogowska zawsze stara się załagodzić konflikty, niezależnie od tego, czy chodzi o rodzinne dramaty, czy zupełnie inne życiowe kryzysy.

