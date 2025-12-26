M jak miłość, odcinek 1902: Ojciec Judyty namiesza w Grabinie? Odtrącił córkę, a teraz wkupi się w łaski Barbary i innych mieszkańców wsi

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Relacja Judyty z ojcem przez długi czas była przykra i niejasna. Karol Kosowski nie potrafił zaakceptować wyborów córki i jej orientacji, co doprowadziło do zerwania kontaktu. Judyta latami żyła z poczuciem odrzucenia i bólu, a brak rozmowy z ojcem był dla niej ogromnym ciężarem.

Przełom nastąpił dopiero niedawno – głównie dzięki Marysi Rogowskiej. To ona stała się dla Judyty wsparciem i pośrednikiem w odbudowywaniu relacji z ojcem. Jej spokój, empatia i konsekwencja sprawiły, że Kosowski w końcu zgodził się na kontakt z córką. Doszło do szczerych rozmów i pojednania.

Ojciec Judyty znów namiesza?

W 1902 odcinku "M jak miłość" Karol Kosowski znów znajdzie się w centrum wydarzeń. Jego spotkanie z Barbarą podczas warsztatów tanecznych może wiele zmienić. Mostowiakowa pozna ojca Judyty w zupełnie innych okolicznościach, co pozwoli jej spojrzeć na niego nie tylko przez pryzmat konfliktu z córką. To spotkanie może też otworzyć drogę do kolejnych rozmów i pogłębić proces pojednania, który dopiero się rozpoczął. Czy Karol zrobi dobre wrażenie na dojrzałej, mądrej seniorce rodu?

Marysia znów stanie przed trudnymi wyzwaniami w Grabinie w 1902 odcinku "M jak miłość"

Równolegle Marysia ponownie udowodni, że potrafi być wsparciem nie tylko dla Judyty. W 1902 odcinku "M jak miłość" pomoże księdzu Grzegorzowi (Paweł Janyst), gdy na plebanii pojawi się mężczyzna, z którym duchowny niedawno wdał się w bójkę. To kolejny dowód na to, że Rogowska zawsze stara się załagodzić konflikty, niezależnie od tego, czy chodzi o rodzinne dramaty, czy zupełnie inne życiowe kryzysy.