M jak miłość, odcinek 1847: Jakub nadal nie dojdzie do siebie! Zwierzy się Marcinowi z kłopotów w domu. Kasia jeszcze mu dołoży - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Trudne chwile czekają Jakuba w 1847 odcinku "M jak miłość", który będzie musiał się zmierzyć z poczuciem winy, że zabił Roberta, a do tego jego małżeństwo z Kasią wkroczy w kolejną fazę kryzysu. Bo Karski nie będzie miał pojęcia jak daleko zabrnęła relacja Kasi z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), jej byłym chłopakiem z liceum, który zrobi wszystko, by ją odzyskać, rozdzielić z Kubą.

Kłopoty z Kasią dobiją Jakuba w 1847 odcinku "M jak miłość"

Podczas treningu bokserskiego z Marcinem w 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub nie zdoła ukryć przed przyjacielem w jak kiepskim jest stanie psychicznym i fizycznym. - Kłopoty w domu, ale mam nadzieję, że to już za nami... - zwierzy się Chodakowskiemu, nie wtajemniczając go za bardzo w to, co Kasia wyprawia za jego plecami nie tylko w klinice z Mariuszem, ale także podczas potajemnych spotkań z dawnym ukochanym.

Jakub i Martyna razem na policyjnym przesłuchaniu w 1847 odcinku "M jak miłość"

Na domiar złego w 1847 odcinku "M jak miłość" policja wezwie Jakuba na przesłuchanie w sprawie zabójstwa Roberta, okoliczności napaści na Martynę i strzelniany w domu w lesie, która skończyła się śmiercią niebezpiecznego gangstera. Karski złoży kolejne zeznania i przekona się, że nie mylił się, gdy podejrzewał, że to "grubsza sprawa", która ściągnie na niego kłopoty.

Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" otoczy samotną Martynę opieką

Podczas wizyty na komendzie Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" spotka Martynę, która tak jak on, będzie w fatalnym stanie, Nie poradzi sobie z traumą po makabrycznych wydarzeniach w leśniczówce. Karski odwiezie byłą kochankę Marcina do domu w lesie, a po drodze okaże się, jak wiele go łączy z Martyną. Teraz to Jakub otoczy ją opieką. Zrobi mu się żal samotnej Martyny, która będzie się bała zostać sama w leśnej głuszy.

Bo tak naprawdę Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" też poczuje się samotny, nie będzie mógł liczyć na wsparcie Kasi, która zacznie go unikać po zdradzie z Mariuszem!

