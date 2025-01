M jak miłość, odcinek 1850: Pijana Martyna zadręczy Marcina i weźmie go na litość! Kama będzie musiała na to patrzeć - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1849: Julia przeżyje brutalny atak w Grabinie, ale trafi do szpitala! Nie będzie wiedziała, kto jej to zrobił. Ruszy śledztwo! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1850 odcinku „M jak miłość” Martyna znów stoczy się na samo dno! Wysocka kompletnie nie poradzi sobie po definitywnym rozstaniu z Chodakowskim i zerwaniu przez niego ich wszelkich kontaktów dla dobra Kamy! Zakochana lekarka nie zdzierży tego, że Marcin ostatecznie wybrał wcześniejszą ukochaną, a nie ją i wróci z powrotem do nałogu, z którego wcześniej detektyw ją wyciągnął. Do tego stopnia, że przecież Martyna poszła na terapię i przestała pić, ale w 1850 odcinku „M jak miłość” już dłużej nie zdoła wytrwać w swoim postanowieniu i znów sięgnie po alkohol! A co gorsza, na tym nie poprzestanie!

Marcin znów wróci do Martyny w 1850 odcinku „M jak miłość”!

W 1850 odcinku „M jak miłość” pijana Wysocka ponownie zacznie zadręczać Chodakowskiego! Martyna zacznie wydzwaniać do Marcina, czym wzbudzi u niego poważny niepokój. I nic dziwnego, gdyż przecież za jej wcześniejszym rozpaczliwym SMS-em z pilną prośbą o pomoc, stał atak na nią przez gangstera Roberta (Kamil Drężek). I choć w tym przypadku detektyw będzie mógł być spokojny, gdyż szef mafii już nie będzie mógł więcej zagrozić jego bliskim po śmiertelnym starciu z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski), to i tak w 1850 odcinku „M jak miłość” zacznie się straszliwie niepokoić o swoją byłą kochankę, czego Kama już nie wytrzyma! Tym bardziej, że już raz puści do niej Chodakowskiego, ale nie będzie chciała, aby tak ciągle wyglądało ich życie, bo nie po to wywiezie go za miasto i zrobi wszystko, aby o niej zapomniał, aby ten wciąż do niej wracał!

Chodakowski zostawi Kamę dla dobra Wysockiej w 1850 odcinku „M jak miłość”?

Ale ponowny strach Marcina o Martynę w 1850 odcinku „M jak miłość” okaże się silniejszy i ostatecznie Chodakowski znów zjawi się w jej leśniczówce. Tyle tylko, że już nie sam, a z Kamą, która będzie musiała patrzeć na to, jak jej ukochany czule zajmuje się jej rywalką, która po jego wyborze stoczy się na samo dno. Zdradzamy, że w 1850 odcinku „M jak miłość” Wysocka będzie w tak złym stanie psychicznym i fizycznym, że konieczna okaże się kroplówka, aby w ogóle utrzymać ją przy życiu, z czego, nauczony wcześniejszym doświadczeniem z nią, detektyw oczywiście zda sobie sprawę. I czym prędzej pobiegnie jej na pomoc. Jak wówczas w tej sytuacji zachowa Kama? I co dalej zrobi Marcin? Przekonamy się już niebawem!