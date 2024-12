M jak miłość, odcinek 1838: Kasia oczarowana byłym chłopakiem! Mariusz wmówi jej, że chciał ją odnaleźć - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość", pierwszym w nowym roku po długiej przerwie świątecznej, Kasia i Mariusz dostaną od losu szanse, by wrócić pamięcią do chwil, które spędzili razem, gdy byli jeszcze w szkole średniej. Nigdy wcześniej Kasia nie wspominała Jakubowi ani też przyjaciółce Anecie (Ilona Janyst), że w jej życiu był ktoś tak wyjątkowy jak Mariusz, że łączyło ich wielkie uczucie, ale miłość tuż po maturze nagle się skończyła.

Kasia w 1838 odcinku "M jak miłość" będzie miała słabość do Mariusza

Tym bardziej dziwi słabość Kasi do Mariusza, która w 1838 odcinku "M jak miłość" stanie się bardzo widoczna. I wykroczy znacznie poza relacje lekarka-pacjent. Karska będzie troszczyła się o byłego ukochanego z dużo większym zaangażowaniem niż o innych pacjentów z klinki.

Mariusz w 1838 odcinku "M jak miłość" wykorzysta okazję do flirtu do Kasią i udowodni, że wcale jej nie zapomniał. Ich relacja stanie się coraz bardziej niebezpieczna dla małżeństwa Karskich. - Kto by pomyślał, że tak szybko spełni się jedno z moich marzeń… Pusty pokój, łóżko i tylko my dwoje… - zażartuje Mariusz, a Kasia od razu obleje się rumieńcem.

M jak miłość. Kryzys u Kasi i Jakuba. Właśnie wtedy wkroczy były ukochany Kasi

Mariusz w 1838 odcinku "M jak miłość" wyzna Kasi, co się z nim działo przez lata

Od słowa do słowa w 1838 odcinku "M jak miłość" Mariusz zacznie opowiadać Kasi o tym, co się działo z nim przez te wszystkie lata, jak jej szukał, bo chciał odzyskać jej miłość. Żona Jakuba uwierzy we wszystko, bo zawsze była bardzo uległa wobec Mariusza. Podziwiała go, imponował jej, a do tego Mariusz był zupełnym przeciwieństwem Jakuba.

- Wciąż patrzę na ciebie i nie wierzę! Przyznaję, pisałem do naszych wspólnych znajomych, pytałem o ciebie… Słyszałem, że pracujesz w prywatnej klinice w Warszawie. Ale w życiu bym nie pomyślał, że od razu na wejściu trafię do ciebie na ostry dyżur! - Mówisz serio? Próbowałeś mnie odszukać? - Pewnie… Tylko trochę to odkładałem w czasie. Nie bardzo wiedziałem, jak zagaić… Hej, pamiętasz mnie? To ten idiota, który w liceum wypuścił z rąk najpiękniejszą i najfajniejszą dziewczynę na świecie… No dobra, w końcu to powiedziałem i mam to z głowy! Teraz twoja kolej: zastrzel mnie, powiedz, że masz kochającego męża i dwójkę dzieci… - Dzieci nie... ale kochającego męża i owszem! - No i złamałaś mi serce… Trafiony-zatopiony! - Mariusz w 1838 odcinku "M jak miłość" nie zrazi się jednak faktem, że Kasia ma męża.

Mariusz wyśmieje Jakuba w 1838 odcinku "M jak miłość"

Co więcej, kiedy w 1838 odcinku "M jak miłość" Jakub pozna Mariusza, były ukochany Kasi zadrwi z Karskiego. Jakby chciał pokazać detektywowi, że jest od niego lepszy i bardziej pasuje do Kasi.