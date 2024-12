M jak miłość

M jak miłość. Na kolejny 1838 odcinek trzeba będzie czekać aż trzy tygodnie! Ciąg dalszy dopiero na początku stycznia

Fatalne wieści o "M jak miłość". Decyzją TVP hitowy serial nie będzie emitowany przez trzy tygodnie. Po premierze "M jak miłość" we wtorek, 17.12.2024 r.,zacznie się długa przerwa świąteczna, która potrwa aż do początku stycznia 2025 r. Dwójka zrezygnowała nie tylko z emisji świątecznego odcinka, ale także z emisji dwóch odcinków w dni powszednie. Na kolejny 1838 odcinek "M jak miłość" i ciąg dalszy historii Marcina (Mikołaj Roznerski), który odzyskał pamięć, trzeba będzie czekać sporo czasu. Sprawdź, co już wiadomo i kiedy wróci "M jak miłość".