M jak miłość, odcinek 1847: Kasia zdradzi Jakuba?! W łóżku z mężem będzie marzyć o życiu z Mariuszem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1847: Kasia ulegnie Mariuszowi! Zgodzi się na kontakty, a on to wykorzysta - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia zdradzi Jakuba z Mariuszem w 1847 odcinku "M jak miłość" i to już pewne, że na jednym pocałunku z byłym ukochanym z czasów licem wcale się nie skończy! Bo uczucie, które po latach znów rozkwitnie między tą dwójką, stanie się poważnym zagrożeniem dla przyszłości Karskich. Mimo że Mariusz podstępem wmówi Kasi, że wystarczy mu tylko przyjaźń, że zależy mu na kontaktach z nią, to w ten sposób będzie próbował jeszcze bardziej namącić jej w głowie.

Kasia w 1847 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Jakubowi do zdrady

Z pozoru niewinne przyjacielskie spotkanie Kasi i Mariusza na kolacji 1847 odcinku "M jak miłość" zakończy się namiętnym pocałunkiem, po którym Karska wybiegnie z restauracji. Oczywiście słowem nie przyzna się Jakubowi, że go zdradziła. Wieczorem odbierze od Mariusza SMS-a, z którego będzie wynikało, że on tak łatwo nie odpuści, że mąż Kasi nie jest dla niego żadną przeszkodą w realizacji planu.

"Wiem, że to był błąd, ale nie mogę przestać myśleć o tobie. I Kasiu nie przestanę... chyba już nigdy" - napisze zakochany Mariusz.

Kasia po zdradzie w 1847 odcinku "M jak miłość pożałuje, że wyszła za mąż za Jakuba?

A kiedy Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" wróci do domu, Kasia uda, że śpi, by uniknąć kłopotliwej rozmowy. Leżąc w łóżku z mężem pierwszy raz od dawna poczuje, że wcale nie jest szczęśliwa, że nie tego chce od życia. Zacznie śnić o Mariuszu, o tym, jak cudownie mogliby spędzać czas razem na łonie natury. Gdy się obudzi, spojrzy na śpiącego obok w łóżku Jakuba takim wzrokiem, jakby żałowała, że to właśnie jego, a nie Mariusza wybrała na swojego męża.

M jak miłość odcinek 1847 ZWIASTUN. Martyna znów zacznie pić! Kasia zdradzi Jakuba Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: