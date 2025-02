M jak miłość, odcinek 1853: Kasia wyzna, że jest zakochana w Mariuszu! Przyzna się Anecie, że zdradziła Jakuba

M jak miłość, odcinek 1850: Zazdrosny Marcin nie dopuści Jakuba do Martyny! Nie pozwoli mu do niej pojechać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie pewna, że kocha Mariusza! Jak to możliwe, skoro całkiem niedawno wzięła ślub z Jakubem, z którym pobrali się nad polskim morzem. Aneta i Olek (Maurycy Popiel) byli świadkami podczas skromnej, ale pięknej ceremonii i wydawało się, że największe marzenie pary właśnie się spełnia. Tworzyli cudowną parę, ale do czasu... Odkąd zaginął Marcin (Mikołaj Roznerski) detektyw skupił się na odnalezieniu przyjaciela. Uciekał w pracę i odsuwał się od Kasi. Potem do życia lekarki powrócił Mariusz, z którym niegdyś romansowała. Od razu było widać duże zainteresowanie architekta i chęć powrotu do dawnych czasów.

Kasia wyzna miłość do Mariusza w 1853 odcinku "M jak miłość"

Pocałunek Kasi i Mariusza w kawiarni dowiódł jedynie, że Karska także nie zapomniała o przystojnym ukochanym z przeszłości. Niby chciała zachować dystans, być w porządku wobec męża, ale jednak kusi ją wizja ucieczki w ramiona architekta. Zdrada stała się faktem, bo Kasia oddała pocałunek i chociaż szybko uciekła z kawiarni, już wiadomo, że ta znajomość będzie miała ciąg dalszy.

Kasia w 1853 odcinku "M jak miłość" posunie się jeszcze dalej i przyzna głośno, że zakochała się w Mariuszu! Nie chodzi już o pociąg fizyczny, flirt czy wspominki z przeszłości. W obecności Anety lekarka przyzna, że kocha architekta... Co w takiej sytuacji?

Koniec małżeństwa Karskich z "M jak miłość"?

Zdradzamy, że Jakub początkowo nie będzie wiedział, co dzieje się za jego plecami. Nie dowie się o pocałunku żony z inną. Przynajmniej do czasu, bo jak można się domyślić, to raczej kwestia czasu jak grzeszki Kasi ujrzą światło dzienne. Czy Karski da sobie radę z myślą o zdradzie? Co powie na wieść, że ukochana kocha innego? To wyjdzie na jaw wkrótce.

M jak miłość. Nieszczęśliwa Kasia zacznie się czepiać Jakuba!