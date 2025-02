M jak miłość, odcinek 1856: Jakub odkryje zdradę Kasi? Zacznie śledzić żonę, która poleci do Mariusza!

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub wreszcie odkryje prawdę o zdradzie żony? Już w 1856 odcinku "M jak miłość" Karski nie zbagatelizuje dziwnego uczucia względem żony. Podświadomie i całkiem słusznie wyczuje, że Karska coś ukrywa... Detektyw nie wie przecież, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie odpuścił. Niby miał dać lekarce spokój, ale i tak nie przestawał jej podrywać, aż w końcu doszło do pocałunku. Kasia nie jest oczywiście bez winy, bo już wkrótce w "M jak miłość" wyzna Anecie (Ilona Janyst), że zakochała się w byłym ukochanym... Można więc mówić o regularnej zdradzie Jakuba oraz romansowaniu za jego plecami. To musi ujrzeć światło dzienne!

Jakub wyczuje zdradę Kasi. Będzie ją śledził!

Jakub w 1856 odcinku "M jak miłość" będzie świadomy, że coś jest nie tak. Może nie od razu oskarży żonę o najgorsze, ale sam postanowi przejąć śledztwo w swojej własnej sprawie. Dotąd wraz z Marcinem (Mikołaj Roznerski) zajmowali się problemami klientów, ale przyjdzie także czas na prywatne śledztwo Karskiego względem własnej żony...

Zdradzamy, że w 1856 odcinku "M jak miłość" Jakub faktycznie ruszy za Kasią, która nie będzie świadoma, że mąż ma ją na celowniku. Nie przewidzi czujnych obserwacji i raz jeszcze pójdzie na spotkanie z Mariuszem. Pewnym jest to, że lekarka absolutnie nie zaprzestanie spotkań z architektem. Słono za to zapłaci?

Karski odkryje romans Kasi?

Czy czujny detektyw Karski odkryje najgorszą z prawd? Na pewno będzie śledził żonę i rywala, ale co zaobserwuje? Wreszcie dowie się o zdradzie? To wyjdzie na jaw już w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Tymczasem wiadomo już, że znajomość detektywa z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) także nie stanie w miejscu. Detektyw w 1856 odcinku "M jak miłość" kolejny raz rzuci się Wysockiej na ratunek, ale nie przekroczy granicy. Nie zdradzi żony, w przeciwieństwie do tego, co wyprawia Kasia.