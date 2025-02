M jak miłość

M jak miłość. Wściekły Jakub zmierzy się z Mariuszem! Pobije kochanka Kasi? Będzie walczył o nią do końca! - ZDJĘCIA, WIDEO

W kolejnych odcinkach „M jak miłość” Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) w końcu dowie się o romansie Kasi (Paulina Lasota) z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz)! Wściekły Karski postanowi skonfrontować się ze swoim rywalem, któremu złoży niezapowiedzianą wizytę. Tym bardziej, że po śledzeniu żony doskonale będzie wiedział, gdzie on mieszka, gdyż właśnie tam z czasem przeniosą się kochankowie. W następnych odcinkach „M jak miłość” detektyw nie odpuści walki o ukochaną i zmierzy się z jej kochankiem! Czy rzuci się na Mariusza z pięściami? A zwłaszcza, gdy architekt sam go podpuści? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!