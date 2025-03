M jak miłość. Kasia jest skończona! Pożałuje, że zostawiła Jakuba dla Mariusza? Wiemy, co będzie dalej - ZDJĘCIA

Co będzie dalej z niewierną Kasią w "M jak miłość" i jej kochankiem Mariuszem?

Zdrada Kasi w 1856 odcinku "M jak miłość" wywoła burzę wśród fanów serialu! Od dawna zanosiło się na to, że żona Jakuba wytnie mu jakiś numer z dawnym ukochanym z liceum, ale wielu widzów łudziło się jeszcze, że w porę się opamięta, że może Aneta (Ilona Janyst) przemówi Kasi do rozumu i wreszcie skończy z Mariuszem. Niestety! Kasia wybrała kochanka. Płakała zdradzając z nim Jakuba, ale w jednej chwili zniknęła jej wielka miłość do męża.

Jak dalej w "M jak miłość" potoczą się losy Kasi? Czy Jakub będzie walczył o ukochaną, wiedząc o tym, że go zdradziła? Czy życie u boku Mariusza będzie spełnieniem marzeń Kasi o pięknym uczuciu sprzed lat, które przetrwało próbę czasu?

Ciąg dalszy nastąpi w 1859 odcinku "M jak miłość", gdy Kasia zniknie, a Jakub dostanie od niewiernej żony tylko list pożegnalny. Okaże się, że jednak nie będzie u Mariusza w jego bajecznym domu, bo kochanka też wystawi do wiatru. A kiedy Aneta znajdzie zapłakaną Kasię w hotelu, ta wcale nie pożałuje zdrady. - Mariusz jest miłością mojego życia. Wiem, że nie potrafię z niego zrezygnować - wyzna.

Ostatecznie Kasia w 1859 odcinku "M jak miłość" wróci do domu, ale tylko po to, żeby prosić Jakuba o rozwód i powiedzieć,że kocha Mariusza. Co w tej sytuacji zrobi Karski? Zrezygnuje z ukochanej? Pozwoli jej być z Mariuszem? Na to wygląda, chociaż Jakub rozprawi się w rywalem, który zniszczył jego małżeństwo. Pobije Mariusza w jego własnym domu. Wiele wskazuje na to, że Jakub nie odzyska Kasi... Przynajmniej na razie!

Tak fani "M jak miłość" zareagowali na zdradę Kasi z Mariuszem i porzucenie Jakuba

Po emisji 1856 odcinka "M jak miłość" we wtorek, 11.03.2025, w TVP2, posypały się komentarze z atakiem na Kasię! Nie ma się co jednak dziwić widzom, bo scenarzyści serialu po raz kolejny udowodnili, że produkcja nie pokazuje żadnych wartości. Ostatnio oglądamy tylko ciągłe zdrady i nieszczęścia bohaterów.

Ale niewykluczone, że w "M jak miłość" nadejdzie czas, w którym Kasia pożałuje zdrady, odejścia od Jakuba, karma do niej wróci i przekona się boleśnie, że życie z kochankiem wcale nie jest taką bajką, o jakiej zawsze marzyła. Bo to, że teraz Mariusz wydaje się Kasi ideałem nie oznacza, że się zmienił... Wiele lat temu, jeszcze w liceum przecież ją zostawił, zniknął na długie lata!

