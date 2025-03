M jak miłość, odcinek 1859: Jakub po odejściu Kasi zmierzy się Mariuszem! Marcin popchnie go do desperackiego kroku – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku „M jak miłość” Kasia odejdzie od Jakuba, gdy jej romans z Mariuszem w końcu wyjdzie na jaw. Karska zostawi mężowi list, w którym poprosi go, aby jej nie szukał i dał jej trochę czasu na przemyślenia, podobnie zresztą jak Sanockiego. Tyle, że kochanek przyjmie to zdecydowanie lepiej jak detektyw, który aż zacznie wariować, co jak podaje swiatseriali.interia.pl nie ujdzie uwadze Marcina!

- Od świąt nie można się z tobą dogadać. Spoko, uszanowałem to, nic na siłę. Ale widzę, że sytuacja wymyka się spod kontroli... I co? Mam stać z boku i patrzeć, jak mój najlepszy przyjaciel tak się miota, niszczy? Ty byś mnie zostawił w takiej sytuacji? Nie. Więc mów w końcu, o co chodzi! - zażąda Marcin.

- Okej. Kilka dni temu wróciłem do domu i Kasi nie było, ale był list, kartka – wyjawi Jakub, po czym w 1859 odcinku „M jak miłość” pokaże mu list i da mu jasno do zrozumienia, iż wie, kto tak naprawdę za nim stoi - To Kasi pierwsza miłość, jeszcze z liceum. Był jej pacjentem, potem pewnie zaczęli się spotykać. A ja jak większość naszych klientów, głupio chciałem wierzyć, że to przejdzie, że wszystko, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wróci do tego, co było…

Marcin poleci Jakubowi sprawdzić Kasię w 1859 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w pierwszej chwili w 1859 odcinku „M jak miłość” Marcin zacznie pocieszać przyjaciela i sugerować, że to wcale nie musi oznaczać romansu Kasi, ale żeby mieć pewność poleci mu to sprawdzić!

- Słuchaj, ale jesteś pewien? Może to po prostu... kryzys w związku. Kasia sama napisała, że potrzebuje trochę czasu. Ostatnio miała kłopoty z siostrą, oboje dużo pracowaliście… I rozumiem, że włączyła ci się zazdrość, ale to wcale nie musi chodzić o tego faceta. Ja bym sprawdził, jak to naprawdę wygląda - doradzi Chodakowski.

I w 1859 odcinku „M jak miłość” Jakub postanowi pójść za radą Marcina i zdecyduje się odwiedzić swojego rywala, przekonany o tym, że w środku natrafi na Kasię! Jednak mocno się zdziwi, gdyż tym razem Karskiej nie będzie u kochanka! Ale mimo tego upewni się w tym, że jego podejrzenia co do nich były słuszne.

- Chcę porozmawiać z moją żoną! - powie stanowczo Karski.

- Jej tu nie ma – odpowie mu Sanocki, a po chwili doda - Dostałem od Kasi SMS, że wyjeżdża. I żebym się z nią nie kontaktował. Uszanowałem jej prośbę.…

Mariusz sprowokuje Karskiego w 1859 odcinku „M jak miłość”!

Ale oczywiście w 1859 odcinku „M jak miłość” Mariusz nie powstrzyma się od uszczypliwości i zacznie pouczać zdesperowanego Jakuba, czym aż z pewnością go rozjuszy. I jeszcze spróbuje to wykorzystać, aby ostatecznie go pogrążyć!

- Może powinieneś zrobić to samo? - zasugeruje mu Mariusz, po czym zacznie go coraz bardziej podpuszczać – Uderzysz mnie?

Czy w 1859 odcinku „M jak miłość” Sanocki na tyle wyprowadzi Karskiego z równowagi, że ten zdecyduje mu się przyłożyć? Tym bardziej, że w kolejnym odcinku Mariusz złoży zawiadomienie na policji o pobiciu! Czy Jakub faktycznie go zaatakuje? A może kochanek Kasi tylko go wrobi, aby mieć już ukochaną wyłącznie dla siebie? Przekonamy się już niebawem!