M jak miłość, odcinek 1864: Nowy Mateusz wyjaśni związek Lilką. Te słowa dadzą do myślenia - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Mateusza do Grabiny w 1864 odcinku "M jak miłość" wzbudzi wiele emocji. Zanim w ogóle Mostowiak pojawi się w rodzinnych stronach, bliscy poruszą jego temat, bo każdy będzie bardzo ciekawy, co u niego słychać. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Zduńscy oraz Marysia (Małgorzata Pieńkowska) mocno zainteresują się losem Mateusza.

- Słuchajcie, kiedy ostatnio widzieliście Mateusza? - zapyta Rogowska.

- Na Wigilii w Grabinie, a co?

- No właśnie, ja też. Strasznie był tajemniczy, prawda?

- Nigdy nie był specjalnym gadułą - uzna Kinga (Katarzyna Cichopek).

- No tak, ale teraz jakoś wyjątkowo... Odezwał się może ze dwa razy, babcia próbowała go ciągnąć za język, wypytywała, co u niego, ale gdzie tam. Nawet ona niczego się nie dowiedziała - westchnie Rogowska.

Co dalej z Mateuszem i Lilką?

Już w 1864 odcinku "M jak miłość" rozjaśni się sprawa dalszej relacji Mateusza i Lilki. Skoro Mostowiak powróci, podzieli się z bliskimi informacją o rozpoczęciu studiów, czy jest także szansa na odnowienie kontaktu z byłą żoną? Dotąd Lilka mieszkała w Warszawie, gdzie opiekowała się dzieckiem Chodakowskich. Chociaż do rozstania w kiepskiej atmosferze doszło już dawno temu, Lilka chyba nigdy nie do końca pogodziła się z faktem, co nawyprawiała. To z jej winy związek padł.

- (...) A dzisiaj Marek powiedział, że jeśli chodzi o Mateusza, mamy szykować się na małą niespodziankę - przekaże Zduńskim Rogowska.

- O!

- I nie chciał mi zdradzić, o co chodzi. Podobno sam opowie, jak przyjedzie do Grabiny. Może pogodził się z Lilką i znów są razem? Może szykuje się kolejny ślub? - zacznie snuć plany Marysia.

- Też wymyśliłaś, mamo! - roześmieje się Piotrek (Marcin Mroczek).

- Słyszałam, że jak Borys poszedł do przedszkola, Olek i Aneta zrezygnowali z niani i Lilka przeprowadziła się do Krakowa. Ona i tak bardzo długo walczyła o Mateusza, ale... z tego, co wiem... nie, oni nie są razem, to nie o to chodzi - słowa Kingi wyjaśnią, że Lilka zmieniła plany życiowe, nawet nie mieszka już w Warszawie, więc spotkanie z Mateuszem raczej nie wchodzi w grę.

Mateusz potwierdzi Barbarze, że nie ma szans na powrót do Lilki

Sam Mostowiak powie ukochanej babci, że nie ma szans na to, by odnowił związek z Lilką. Ten temat jest już ewidentnie zakończony.

- A ty masz jeszcze jakiś kontakt z Lilką? - zagai ciekawa Barbara.

- To już jest zamknięta sprawa, babciu. Zresztą mam teraz tyle zajęć, że nie mam ani czasu, ani energii na takie rzeczy - uzna twardo Mostowiak, co tylko potwierdzi, że na ma szans na kontynuowanie związku z Lilką.