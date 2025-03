Pierwsza miłość, odcinek 3991: Wielki powrót syna Kingi! Tomek przyleci z Francji i usłyszy dramatyczne wieści - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3991 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Tomek powróci w 3991 odcinku "Pierwszej miłości". Dawno niewidziany syn Kingi zjawi się we Wrocławiu. Będzie miał dobry powód, by przyjechać aż z Paryża. To sygnały od młodszego brata tak go zaniepokoją, że aż osobiście przyleci do Polski. Nie wie jednak, że wizyta może przybrać dramatyczny obrót.

Przyjazd Tomka z Francji w 3991 odcinku "Pierwszej miłości"

Syn Kingi zniknął z rodzinnego domu po skandalu z ciążą Jolki (Justyna Zielska). Tomek chciał zachować się odpowiedzialnie i wychować dziecko, ale nie przewidział, że cwana ukochana jedynie wrabia go w ojcostwo! Tomek był gotowy rzucić swoje plany, zaprzestać kariery kulinarnej i możliwości rozwoju za granicą. Kiedy jednak wyszło na jaw, że tak naprawdę nie jest biologicznym tatą dziecka Jolki, wszystko zmieniło swój bieg. Chłopak wyjechał do Francji, gdzie przez chwilę gościła także sama Kinga. Po kryzysie z Jankiem (Maciej Mikołajczyk) próbowała pogodzić się z sytuacją z dala od Polski.

Już w 3991 odcinku "Pierwszej miłości" Tomek znów pojawi się we Wrocławiu. Wróci akurat w momencie, w którym Kinga z Jankiem zdecydują się na szczerą rozmowę i wyznanie synom prawdy.

Maciek ściągnie Tomka do kraju. Chodzi o chorobę dziecka Kingi

Zdradzamy, że osobą, która popchnie Tomka do odwiedzin w Polsce będzie Maciek. Młodszy brat doniesie chłopakowi o kłopotach w domu. Przypomnijmy, że Kinga zaszła w ciążę, ale Janek ma także dziecko z Lilką (Sylwia Sokołowska)! Mało tego, pogubiony mężczyzna nie wie zupełnie, jak zakończyć lawirowanie między dwiema kobietami. Żeby tego było mało, lekarz Kingi przekazał dramatyczne wiadomości. Ciąża Kingi jest zagrożona, a ona sama nie ma pojęcia, co robić. Chodzi o to, że dzięki badaniom wykryto u nienarodzonego dziecka Zespół Edwardsa. Lekarz poinformował Żukowską, że płód może umrzeć, a jeśli nawet dziecko przyjdzie na świat, niemal na pewno nie dożyje nawet roku. Mimo niezbitych dowodów, USG i słów specjalisty, Kinga nadal zaprzeczy wszelkim znakom. Wyprze możliwość, że straci dziecko...

Kiedy Tomek przyleci do Polski w 3991 odcinku "Pierwszej miłości", Kinga z Jankiem będą mieli coś ważnego do ogłoszenia. Czy chodzi o ostateczne rozstanie, a może szokującą decyzję względem ciąży kobiety? To nie będzie miła i przyjemna wizyta w domu rodzinnym. Żukowska będzie potrzebowała dużego wsparcia.