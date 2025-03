Pierwsza miłość, odcinek 3976: Izabela przejmie kontrolę nad Julką! Marysia wścieknie się na matkę Kacpra - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3976 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3976 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia nie pozbędzie się wrażenia, że Izabela wciąż kręci się wokół Julki. I faktycznie, cwana mama Kacpra mocno zainteresuje się życiem nastolatki, zacznie dużo z nią rozmawiać, spędzać czasu, a potem mieć spory wpływ na decyzję dziewczyny. To absolutnie nie spodoba się Marysi, ponieważ żona Kacpra doskonale wie, co potrafi teściowa...

Izabela omota Julkę. To jej kolejna gra?

Julka w 3976 odcinku "Pierwszej miłości" chętnie spędzi czas z przyszywaną babcią, a Marysia nie opędzi się od wrażenia, że cwana Izabela ma jakiś większy plan. Przypomnijmy, że odkąd wyszła na wolność ze szpitala więziennego, co oczywiście nie było przypadkiem a wcześniej wymyślonym spiskiem, Izabela nie odkryła wszystkich kart. To, że Michał (Wojciech Błach) panicznie wystraszył się widoku byłej kochanki na wolności, nie zaszkodziło planom Izabeli. Mało tego, w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" kobieta będzie zacieśniać więzi z synem i jego nową rodziną. To troska czy wyrachowany plan działania?

Marysia oskarży Izabelę

Już w 3976 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia zacznie przekonywać Kacpra, że zbliżanie się jego matki do Julki to zły pomysł. Mało tego, Izabela znów zostanie wmieszana w pewien kłopot, ale koniec końców wyjdzie na to, że to jednak nie ona jest winna. Marysia stanie w sytuacji, w której wypadałoby przeprosić teściową... Czy zawirowania rodzinne to kolejne niewiadome, które tylko chronią interesy Izabeli? Marysia tak łatwo nie odpuści patrzenia matce Kacpra na ręce.