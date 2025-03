M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1861: Michał oszaleje z zazdrości o Basię! Zostawi go dla Kacpra? - ZDJĘCIA

W 1861 odcinku „M jak miłość” Basia (Karina Woźniak) i Kacper (Bartosz Ziewiec) jeszcze bardziej się do siebie zbliżą! Tuż po wyjściu pana Jana (Wojciech Duryasz) ze szpitala i odwiedzeniu go w Jonkowie, młodzi wybiorą się na wspólny spacer, co ewidentnie nie spodoba się Michałowi (Igor Pawłowski). W 1861 odcinku „M jak miłość” chłopak Rogowskiej stanie się szalenie zazdrosny o jej nowego znajomego i będzie miał ku temu powody, bo po kochliwej córce Rogowskich będzie można spodziewać się wszystkiego? Czy zatem teraz przerzuci się na zauroczonego nią Kacpra? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!