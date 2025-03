M jak miłość, odcinek 1861: Zakochana Judyta w końcu wyzna miłość! Zszokowana Marysia aż nie będzie mogła w to uwierzyć

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1861 odcinku „M jak miłość” Marysia postanowi zabawić się w swatkę dla Judyty! Szczególnie, gdy już z samego rana w pracy, przyjaciółka zwierzy się jej, iż czuje się straszliwie samotna. Dlatego jak tylko Rogowska dowie się, że Artur zaprosił do nich na kolację Marka, to od razu wpadnie na pomysł, aby ich ze sobą wyswatać.

I w 1861 odcinku „M jak miłość” poleci z zaproszeniem i do Kosowskiej, która oczywiście je przyjmie, zupełnie nieświadoma tego spisku. A jak tylko on wyjdzie na jaw, to jak podaje swiatseriali.interia.pl wcale nie będzie jej za to wdzięczna! A wręcz przeciwnie!

- Mogłaś powiedzieć, że zamierzasz mnie swatać! Bo mnie swatałaś, prawda? Zwłaszcza pod koniec kolacji… - oburzy się Judyta.

- Histeryzujesz... - zaśmieje się Marysia.

- Nie! - powtórzy stanowczo Kosowska.

- No dobrze... I już tak na poważnie... Zaprosiłam cię, bo sama mówiłaś, że przydałoby ci się jakieś miłe towarzystwo... Pomyślałam sobie, że a nuż… - przyzna w końcu Rogowska.

Wyznanie Judyty mocno zaskoczy Marysię w 1861 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1861 odcinku „M jak miłość” Judyta doceni starania Marysi, ale one zupełnie nie będą jej potrzebne! A wszystko przez to, że Kosowska już spotka swoją miłość życia i nie będzie chcieć nikogo innego, dlatego nawet nie zwróci uwagi na Marka! I w końcu wyzna Rogowskiej prawdę, czym naprawdę mocno ją zszokuje!

- Okay, wiem, że chciałaś dobrze... To prawda, czasem czuję się samotna, ale nie szukam nikogo, bo widzisz, tak się składa, że jestem już w kimś zakochana... - wyzna Judyta.

- Co? I ja nic o tym nie wiem? Kim jest ten szczęśliwy wybraniec? Znam go? - zacznie wypytywać zaskoczona Marysia, zupełnie nieświadoma tego, że w 1861 odcinku „M jak miłość” przyjaciółce chodzi właśnie o nią!

Czy Rogowska domyśli się, że to w niej kocha się Kosowska w 1861 odcinku „M jak miłość”?

Szczególnie, że w 1861 odcinku „M jak miłość” Kosowska wprost jej tego nie powie, przez co tym bardziej będzie można przypuszczać, iż przyjaciółce chodzi o Artura. Ale prawda będzie jednak inna, gdyż w sercu Judyty będzie wyłącznie Marysia!

- Może... - rzuci tajemniczo Kosowska, po czym natychmiast doda - Niczego więcej ze mnie nie wyciągniesz... I nawet nie próbuj…

Czy w 1861 odcinku „M jak miłość” Marysia w końcu zorientuje się, że to ją przyjaciółka darzy uczuciem? Czy w tym momencie skojarzy, że tajemnicza bransoletka, którą otrzymała na Mikołajki była właśnie prezentem od Judyty? Czy właśnie z tego powodu Kosowski wyrzekł się swojej córki? Tego dowiemy się już niebawem!