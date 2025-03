Na Wspólnej, odcinek 3980: Ola straci syna?! Wiola zabierze chłopca na spotkanie z Alanem i kontakt się urwie – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3980 - środa, 19.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3980 odcinku „Na Wspólnej” Ola będzie mieć koszmarny dzień! Nie dość, że Zimińska spóźni się do pracy, to jeszcze zapomni ważnych dokumentów, czym aż rozzłości swojego klienta. I to jeszcze na oczach Olszewskiej (Katarzyna Walter), która udzieli jej słonej reprymendy! I przez to kompletnie wyczerpana prawniczka wróci do domu bardzo późno. I choć w 3980 odcinku „Na Wspólnej” Czerski (Mariusz Zaniewski) powita ją pysznym posiłkiem, to wcale nie będzie oznaczało dla niej końca zmartwień!

Ola straci kontakt z synem w 3980 odcinku „Na Wspólnej”!

A wszystko przez to, że w 3980 odcinku „Na Wspólnej” nie zastanie w domu Alanka, którego wcześniej Wiola zabierze na spotkanie z jego ojcem, który przygotuje dla niego wiele atrakcji. I z tego względu chłopiec i jego opiekunka znikną z domu na wiele godzin, co już zmartwi Olę!

- Alek śpi? - zapyta Ola.

- Nie, jest z Wiolą. Jak wróciłem, to jeszcze ich nie było. Pewnie są na spacerze – uzna Mariusz.

- Tyle czasu? - zdziwi się Zimińska.

A zwłaszcza, gdy w 3980 odcinku „Na Wspólnej” Zimińska nie będzie mogła skontaktować się z opiekunką dziecka! I wtedy dopiero zacznie się bać. Szczególnie, w perspektywie powrotu psychola Alana, który przecież będzie zdolny do wszystkiego. W tym także do porwania własnego syna, z czego Ola doskonale będzie zdawać sobie sprawę. I wtedy już nawet to zacznie podejrzewać.

Wściekła Zimińska zwolni Wiolę w 3980 odcinku „Na Wspólnej”!

Ale na szczęście w 3980 odcinku „Na Wspólnej” do najgorszego nie dojdzie, gdyż Alanek wreszcie wróci z powrotem do domu! Wiola w końcu przyprowadzi go do mieszkania Czerskiego, ale Ola nie daruje jej tego, iż naraziła ją na taki stres. Do tego stopnia, iż zdecyduje się zwolnić dziewczynę, na co ona od razu poskarży się Alanowi!

A ten już w 3981 odcinku znajdzie sposób, aby z powrotem przywrócić opiekunkę do pracy! Zdradzamy, że Novak tak zastraszy następczynię Wioli, że dziewczyna zrezygnuje z pracy, przez co Zimińska nie będzie miała wyjścia i będzie zmuszona z powrotem zatrudnić nową kochankę swojego byłego!