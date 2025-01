M jak miłość, odcinek 1846: Ciąża Jagody zagrożona. Dowiedzą się z Tadeuszem, że ich chore dziecko umrze bez operacji

M jak miłość, odcinek 1848: Julia zepchnięta do rzeki! Dima rozdzieli się z kochanką i wtedy dojdzie do tragedii na ognisku u Budzyńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Życie dziecka Jagody i Tadeusz w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie w rękach lekarza, którego Artur Rogowski zna ze studiów i którego poleci Kiemliczom po tym jak zauważył niepokojący szczegół na zdjęciu USG ciąży. Marek, doskonały kardiolog prenatalny, potwierdzi wstępną diagnozę Rogowskiego, ale być mieć absolutną pewność, że nienarodzona córeczka Jagody i Tadeusza jest chora na serce, konieczne będą kolejne badania.

Kolega Rogowskiego w 1846 odcinku "M jak miłość" przyjmie Jagodę do szpitala

Spanikowani przyszli rodzice w 1846 odcinku "M jak miłość" pojadą z Arturem do Warszawy na konsultację do doktora Marka, któremu już wcześniej Rogowski wspomni o swoich podejrzeniach, o tym, że dziecko przyjaciół jest zbyt małe jak na 6. miesiąc ciąży, co dokładnie widać na ostatnim badaniu USG.

Podczas wizyty u kardiologa ciężarna Jagoda w 1846 odcinku "M jak miłość" usłyszy, że musi natychmiast zostać na oddziale. Kolega Artura zleci dodatkową serię bardziej precyzyjnych badań, aby stwierdzić z pełnym przekonaniem, że tak mały rozmiar płodu jest związany z wadą serca u nienarodzonego dziecka. Blady strach padnie na Jagódkę, którą cały czas będzie jednak wspierał Tadeusz. Dotąd spanikowany Kiemlicz przy wystraszonej żonie zachowa spokój, by jej niepotrzebnie nie stresować.

Co będzie z chorym dzieckiem Jagody i Tadeusza w 1846 odcinku "M jak miłość"?

Jagoda i Tadeusz w 1846 odcinku "M jak miłość" dowiedzą się od lekarza nie tylko o wadzie serca u córeczki, która dopiero za 3 miesiące ma się urodzić, ale także o tym, że konieczna będzie operacja prenatalna. Bez niej dziecko Kiemliczów nie przeżyje porodu albo umrze jeszcze przed narodzinami.

Choroba dziecka ciężką próbą dla Jagody i Tadeusza w "M jak miłość"

Chociaż zagrożona ciąża Jagody w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie wiązała się z koniecznością dłuższego pobytu w szpitalu, Tadeusz nie da po sobie poznać, jak bardzo się boi,że stracą dziecko, że ostateczna diagnoza potwierdzi najgorsze i ich córeczka ma chore serce. Wieczorem zjawi się w szpitalu u Jagódki, oczaruje pielęgniarkę, by mimo później pory wpuściła go do żony na oddział. W tych trudnych chwilach tylko siła miłości pozwoli Jagodzie i Tadeuszowi przetrwać.