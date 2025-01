M jak miłość, odcinek 1845: Magda powie Andrzejowi prawdę o Pawle. Nieźle obgada byłego ukochanego - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1845 odcinku "M jak miłość" Magda będzie w szoku po tym, co usłyszy od Franki. Góralka wyżali się Budzyńskiej telefonicznie, chociaż nie przewidzi, że Zduński podsłucha rozmowę. Magda stanie po stronie ciężarnej Franki, tym samym wściekając się na lekkomyślne zachowanie Zduńskiego. Uzna, że były ukochany daje prawdziwy popis fochów i nieodpowiedzialności.

- (...) A co mnie to obchodzi, że on się poczuje osaczony? A on się zastanawia jak ty się czujesz? Bo na mój gust to ty teraz potrzebujesz pomocy, wsparcia, więc ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że on się czuje osaczony - niemal wykrzyczy Budzyńska w rozmowie z Franką w 1845 odcinku "M jak miłość".

Magda obgada Pawła do Andrzeja. Zobaczy wściekłość żony

Zdenerwowana Magda nie zostawi tak tej sprawy. Franka zabroni jej interweniować, ale Budzyńska wybuchnie, jeśli nie wyładuje emocji. Padnie na ostre słowa w kierunku Andrzeja. Wyzna mu, co myśli o Pawle.

- Nie wiem co się dzieje z Pawłem. Franka podejrzewa, że znowu zaczął pić - przekaże Budzyńska mężowi.

- Co ty opowiadasz? A dlaczego, o co chodzi? - dopyta Andrzej. W końcu sięgnięcie po alkohol przez Zduńskiego to poważny problem, który może narastać.

Magda nie będzie przebierać w słowach. Nazwie Zduńskiego głupim!

Magda przeczuje, że z byłym ukochanym dzieje się coś złego. W połączeniu z alkoholem i kiepskimi decyzjami, zacznie współczuć France i gniewać się na Zduńskiego.

- Nie wiem! On jest czasami tak uparty i głupi, że to jest niedorzeczne, co sobie wymyślił tym razem! - Magda ostro naskoczy na byłego ukochanego, ale przerwie wywód, bo zrani się w palec. To wywoła lawinę kolejnej złości, tym razem nie tylko na Pawła, ale także na Dimę (Michaił Pszeniczny).