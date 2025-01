M jak miłość, odcinek 1841: Namiętne pożegnanie Marcina z Martyną. Pocałuje go, ale mocno ją rozczaruje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pożegnanie Marcina z Martyną w 1841 odcinku "M jak miłość" skończy się namiętnym pocałunkiem, co może oznaczać tylko jedno. Chodakowski tylko będzie wmawiał sobie, że już nic nie czuje do lekarki, z którą romansował w leśniczówce w Kampinosie, że kochanka z lasu nic już dla niego nie znaczy, bo miłością jego życia jest Kama. Nieoczekiwane spotkanie z Martyną, pierwsze po odzyskaniu pamięci, będzie dla niego sporym przeżyciem.

Marcin w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie chciał pomagać Martynie

Z tego powodu w 1841 odcinku "M jak miłość" Marcin zaoferuje Martynie swoją pomoc, chcąc w ten sposób spłacić dług wobec niej. Bo przecież uratowała go po porwaniu przez gangstera Roberta (Kamil Drężek). A fakt, że trzymała go na odludziu, odizolowała od rodziny, wiedząc, że jest poszukiwany przez policję, bliskich i ukochaną, nie będzie miał dla Marcina większego znaczenia.

W 1841 odcinku "M jak miłość" Kama każe Marcinowi wybrać - ona albo Martyna

Nic dziwnego, że Kama w 1841 odcinku "M jak miłość" postawi sprawę jasno - albo Marcin jest z nią i zapomni o Martynie, albo wróci do Wysockiej, bo przecież tego od niego oczekuje samotna, uzależniona od alkoholu lekarka.

- Powiedz mi jak ty chcesz jej „pomóc”? Bo możesz tylko w jeden sposób: wracając do niej. To jedyne, czego ona od ciebie oczekuje… I jeśli ty też tego chcesz, to ja nie mogę cię powstrzymać. I nawet nie będę próbowała!

Marcin pożegna się z Martyną w 1841 odcinku "M jak miłość"

Po tym jak Kama da Marcinowi możliwość wyboru w 1841 odcinku "M jak miłość" wieczorem Chodakowski wróci do leśniczówki, by ostatecznie się z Wysocką pożegnać. Uprzedzi byłą kochankę, że to ich ostatnie spotkanie, że więcej się nie zobaczą.

- Posłuchaj… Chcę być uczciwy wobec Kamy, dlatego nie możemy się spotykać. Ale zawsze będziesz dla mnie kimś bardzo ważnym…- zapewni Marcin kobietę, w której jeszcze niedawno był zakochany.

- I co, jechałeś taki kawał, żeby mi to powiedzieć? Życie jest jednak bardzo dziwne… Ty odzyskałeś pamięć, a ja chciałabym ją stracić! - Martyna nie pogodzi się z tym, że Marcin wybrał Kamę, że przekreślił to, co ich łączyło.

Pocałunek Marcina i Martyny w 1841 odcinku "M jak miłość"! Kolejna zdrada

Tuż przed odjazdem Marcina i jego powrotem do Kamy zdesperowana Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" namiętnie pocałuje ukochanego. Jak zareaguje Chodakowski? Odwzajemni pocałunek Martyny... Na tym jeszcze nie koniec! Niestety teraz świadomie zdradzie Kamę!