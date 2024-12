M jak miłość, odcinek 1839: Tak Franka powie Pawłowi o ciąży! Reakcja męża kompletnie ją zaskoczy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1839 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1839 odcinku "M jak miłość" Franka wyzna Pawłowi, że od kilku dni dziwnie się czuje, a na dodatek zauważyła kilka dodatkowych kilogramów na wadze. Oczywiście, małżonkom nawet przez myśl nie przejdzie, iż mogłoby to wskazywać na ciążę góralki, choć tego zdania będzie właśnie Kinga (Katarzyna Cichopek), gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl dowie się o niepokojących objawach swojej szwagierki. I choć Zduńska uzna to za szarlataństwo, gdyż doskonale będzie wiedziała, że to niemożliwe, gdyż przecież jej mąż będzie bezpłodny, to po podobnych insynuacjach, wysuniętych przez jej lekarza, zdecyduje się w końcu zrobić test ciążowy, który nie pozostawi żadnych złudzeń, że Franka spodziewa się dziecka!

Franka powie Pawłowi, że spodziewają się dziecka w 1839 odcinku "M jak miłość"!

W 1839 odcinku "M jak miłość" Zduńska aż nie będzie mogła uwierzyć w pozytywny wyniku testu ciążowego. I nic dziwnego, gdyż w końcu spełni się jej największe marzenie, które do tej pory pozostawało nierealne, a teraz wreszcie stało się możliwe. Tyle tylko, że przyjdzie jej jeszcze powiedzieć o tym mężowi, który jednak w 1839 odcinku "M jak miłość" nie zareaguje na radosną nowinę tak, jak mogłaby się spodziewać. Tym bardziej, że Franka nie będzie świadoma tego, iż Paweł doskonale wie o swojej niepłodności!

- Franka, jesteś blada, źle się czujesz? - zapyta zatroskany Paweł.

- Paweł, ja... ja jestem w ciąży - wyzna Franka, na co Zduńskiego aż zamuruje!

Zduński będzie przekonany, że jego żona jest w ciąży z Piotrkiem w 1840 odcinku "M jak miłość"!

I już w 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł zacznie robić swojej żonie wymówki! Tym bardziej, iż będzie przekonany, że żona urodzi nie jego dziecko, a Piotrka (Marcin Mroczek), do którego zbliżyła się w czasie góralskiego wesela Haneczki (Elżbieta Firek) i Jędrzeja (Piotr Majerczyk). I gdy w 1840 odcinku "M jak miłość" mąż zacznie sugerować jej zdradę, to góralka nie wytrzyma i ucieknie od niego najpierw do Kingi, a następnie aż do Grabiny do Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która zdecydowanie stanie po jej stronie!